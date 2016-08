Katarský princ chce odškodné za nezákonnou vazbu v Česku

„Nejvyšší soud ČR konstatoval závažné porušení zákona v neprospěch obviněného,“ zdůvodňuje požadavek Sáního jeho právní zástupkyně Anna Větrovská v žalobě, kterou má nyní na stole soudkyně Blanka Vernerová z Obvodního soudu pro Prahu 2. Za újmu považuje Sání dobu čtyři a půl měsíce, kdy byl nezákonně ve vazbě.

Od České republiky chce Sání, nazývaný nepřesně katarský princ, dostat čtvrt milionu korun. „Náhradu nemajetkové újmy za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení po dobu nezákonné vazby vyčísluje obviněný částkou 225 tisíc korun,“ píše se v žalobě. Zbylých 22 500 korun má být náhrada ušlého výdělku.

Sáního zadržela policie v roce 2004. Následujících 11 měsíců strávil ve vazbě. Byl obviněn ze sexu s mladistvými dívkami, z nichž čtyři byly dokonce nezletilé. Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec ale 6. dubna 2005 rozhodl, že Sání má být předán k trestnímu stíhání do jeho domovského státu.

Obvodní soud pro Prahu 2, který případ v Česku řešil, přesto odmítl katarského prince propustit z vazby a nadřízený soud toto rozhodnutí potvrdil. Ministr Němec se proto obrátil na Nejvyšší soud, který 22. srpna 2005 určil, že trestní stíhání Sáního má být v Česku přerušeno, a pustil ho z vazby.

Právě za období mezi pokynem ministra a rozhodnutím Nejvyššího soudu chce Sání odškodné. Nic na tom nemění ani fakt, že loni byl za placený sex s mladistvými dívkami skutečně pravomocně odsouzen, i když v nepřítomnosti. Sání totiž od svého propuštění v roce 2005 pobývá v Kataru.

Sánímu pomohla i Klausova amnestie

Případ katarského prince začal již před 14 lety, podle původní obžaloby se totiž zakázaným sexem provinil už v roce 2002. Soud ho za to potrestal 2,5 lety vězení, ale než verdikt nabyl právní moci, zasáhl ministr a Sání odjel do Kataru. Teprve když tam proces nepokračoval, začaly Sáního řešit znovu české soudy.

Do toho ale přišla Klausova amnestie (psali jsme zde), která katarskému princi umazala z obžaloby 15 skutků, které se vyšetřovaly víc než osm let. V obžalobě tak zbylo jen devět pozdějších činů. Soud o nich dlouho nemohl rozhodnout, protože k tomu potřeboval přítomnost Sáního v jednací síni (čtěte zde).

Obžalovaný z Kataru pochopitelně nedorazil, až v roce 2015 souhlasil s tím, že jednání může být v jeho nepřítomnosti. Díky tomu mohl Obvodní soud pro Prahu 2 jeho případ konečně uzavřít. Soudkyně Iva Fialová mu vyměřila trest v délce 11 měsíců a 8 dní, což je přesně doba, kterou Sání strávil v české vazbě (více zde). Trest je již pravomocný.

O jeho žalobě proti českému státu o 250 tisíc korun budou soudy teprve rozhodovat. Jak vysvětlil advokát Miroslav Špadrna, není jasné, zda by se jí měl zabývat obvodní soud, nebo Městský soud v Praze. „V případě, že by o věci rozhodl věcně nepříslušný soud, rozhodnutí by nebylo platné,“ vysvětlil. Soudkyně Vernerová se proto obrátila na další soud, tentokrát na pražský vrchní. Právě ten musí určit, kdo má žalobu řešit.