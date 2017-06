ANALÝZA: Katar hrál vysoko nad své možnosti, a tak dostal přes prsty

Bylo nebylo, za devatero velbloudy a ropnými poli bylo maličké knížectví s počtem obyvatel jako dvě Prahy, kde však žilo jen tři sta tisíc pravých Pražanů, zbytek byly všechno najaté „náplavy“ z Asie. A tato minizemě měla prsty ve všech možných válkách všude okolo, protože nevěděla, co by roupama dělala.

Jmenuje se Katar a teď za to dostala přes prsty. Ale protože se to celé odehrává na Blízkém východě, vysvětluje se to úplně jinak, těmi nejčistějšími úmysly.

Co se stalo, zní velmi dramaticky a skoro neuvěřitelně. Asi jako by evropské země vyobcovaly Dány. Arabští bratranci - Saúdská Arábie, Emiráty, Egypt, Bahrajn a zřejmě i Jemen a Libye (tedy jedna z libyjských vlád) - s Katarem v pondělí po ránu přerušili vztahy tak rázně, jako by už večer měly následovat atomové nálety.

Katarští diplomaté musí odjet do 48 hodin, Katařané do dvou týdnů, občané zmíněných zemí dostali od svých vlád příkaz vrátit se hned domů, katarská letadla nesmějí přeletět vzdušný prostor pětice zemí. Když se Arabové pohádají, dělají to na 201 procent.

Oficiální důvod je srozumitelný: Katar podporuje radikály. Už dlouho se říká, že odtud proudí peníze pro Islámský stát i pro pobočku al-Káidy v Sýrii, která se zapsala do dějepisu tamního vraždění pod jménem an-Nusrá.

Katar je zadobře také s Muslimským bratrstvem, hostí vedení Hamasu a hraje to i s Íránem. Jenže oficiální důvod je stejně pokrytecký jako srozumitelný. Škrtněte Muslimské bratrstvo a Írán a vyjde vám přesně seznam radikálů, které prý financují i Saúdové a další bohatí Arabové ze Zálivu. A tak problém není v tom, co Katařané dělají, nýbrž v tom, že si dělají, co chtějí.

Když byl autor těchto řádků poprvé v Kataru, bylo jaro 1991 a Dauhá bylo v porovnání s Kuvajtem či Abú Zabí díra. Katar měl smůlu. Neměl ropu. Ale už se rozjížděla těžba plynu. A tak se dnes Dauhá ježí lesem mrakodrapů.

Arabské jaro v režii al-Džazíry

Ale když jste v přepočtu na hlavu nejbohatší stát světa, což nyní Katar je, můžete si dovolit i jiné extravagance. Země si koupila fotbalový klub Paris St.-Germain i mistrovství světa 2022, pytlačí africké atlety, aby měla olympijské medaile.

Ale s velkými penězi máte samozřejmě větší ambice. A tak v Perském zálivu vyšla hvězda důležité regionální mocnosti. Stát o rozloze Středočeského kraje přetavil své bohatství pomocí kreativní diplomacie a pořádné příměsi sebevědomí v neobyčejný mezinárodní vliv.

Katar je asi nejčastěji válčící blízkovýchodní stát posledních let, jeho letci i vojáci jako jediní Arabové pomáhali Britům a Francouzům svrhávat Muammara Kaddáfího. Přes hlavy těžkých vah arabského světa dojednával příměří mezi jihem a severem Súdánu a urovnával neklid v Jemenu, čímž dostal mocnosti Egypt a Saúdskou Arábii do potupné role statistů přímo na jejich dvorku. Zabránil tomu, aby Libanon sklouzl k občanské válce.

A pak přišla katarská „hvězdná hodina“, arabské jaro. Svět si namlouval, že ho řídili revolucionáři přes Twitter, ale ve skutečnosti to byla televizní stanice al-Džazíra, kterou vlastní Katar a na kterou má možnost se dívat skoro každý Arab. Katar přidával plyn podle toho, jaké měl kde zájmy. Tam, kde bylo hodně reportáží, padaly režimy.

Myš, která řve

Katar se stal jakousi arabskou Spartou. Je čilý vojensky, silný politicky i vlivem. Ale také je tak malý, že je myší, která řve. Zdálo se, že si to může dovolit: Američané mají na jeho území největší základnu na Blízkém východě, teď si tam totéž pořídilo i Turecko. Tím je řečeno vše.



Spor urovnávají Turecko a Kuvajt Turecko a Kuvajt se v úterý pustily do úsilí o urovnání otevřené diplomatické krize. Katar v úterý slíbil, že nepoužije odvetná opatření. Zároveň ale skrze ministra zahraničí dal podle AP najevo, že "si nenechá vnucovat jejich vůli a nenechá je vměšovat se do jeho vnitřních záležitostí".

Ale možná něco schází. Pocit, že lze kormidlovat celou oblast a utvářet dění podle svého, byl příjemný, ale i zrádný. Tím, že to hrál na všechny strany, si Katar nevytvořil žádné skutečné přátele.

Saúdové ho mají plné zuby kvůli flirtování s Íránem a tomu, že je předskakuje, podrážděná je dokonce Amerika. „Nemůže to pokračovat donekonečna tak, že Katar je v pondělí americkým spojencem a v úterý posílá peníze Hamasu,“ vzkázali mu před časem z Washingtonu.

Katar dělal jen to, co na Blízkém východě dělá kdekdo. Ale protože je nejmenší v lize velkých, právě schytal přímý direkt.

