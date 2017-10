Na katarských staveništích umírají stovky dělníků, upozorňují aktivisté

Když dělník Jaleshwar Prasad, podílející se na výstavbě stadionu pro fotbalový šampionát, zemřel na zástavu srdce, konstatoval dozorčí orgán, že „pracovní povinnosti nebyly přidaným faktorem“. Den před tím vyšplhala teplota v Kataru na 39 stupňů Celsia, upozorňuje nezisková organizace Human Rights Watch (HRW), podle níž jsou pracovníci na katarských staveništích vystavováni životu nebezpečnému horku a vlhkosti.

Na základě vládního výnosu z roku 2007 nesmí být venkovní dělníci nuceni pracovat mezi půl dvanáctou dopoledne a třetí hodinou odpoledne, a to v období od 15. června do 31. srpna. Pracovní přestávky však podle HRW nechrání pracovníky dostatečně. Opatření je podle organizace „zakrnělé“, neboť pomíjí skutečné pracovní podmínky mimo uvedené intervaly, uvedl deník The Guardian.



„Omezit pracovní hodiny bezpečnými teplotami, ne časem či kalendářem, je v pravomoci katarské vlády. Pomohlo by to ochránit stovky tisíc dělníků,“ navrhuje ředitelka HRW pro Střední východ Sarah Leah Whitsonová. Podobné opatření by se uplatnilo i v dalších státech kolem Perského zálivu, jako jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Bahrajn, Omán nebo Kuvajt, kde jsou nadměrným horkem ohrožovány miliony dělníků.

HRW: Bez reforem bude počet obětí růst

Do Perského zálivu cestují především obyvatelé Bangladéše, Indie a Nepálu. V roce 2012 katarská vláda připustila, že eviduje 520 mrtvých občanů z těchto zemí. Téměř tři čtvrtiny z nich umřely „z příčin, které úřady nevysvětlily ani nevyšetřovaly“, popisuje HRW. Katar údajně odmítá podrobnosti k úmrtí zveřejňovat nebo je adekvátně prošetřit. Podle dřívějších informací stanice BBC zemřelo od roku 2010 na tamních staveništích přes tisíc dělníků.

Nejvyšší výbor, který blížící se fotbalový šampionát pořádá, tvrdí, že usiluje o zavedení vyšších standardů pro dva miliony imigrantů pracujících v Kataru. Přesto jsou další a další úmrtí dělníků na zástavu srdce či respirační selhání klasifikována jako nesouvisející s výkonem práce v urputném horku na stavbě.



„Systém ochrany před horkem je nevhodný a data ukazují, že jeho prosazování je nedostatečné. Životy dělníků pracujících na stadionech jsou v ohrožení,” domnívá se analytik HRW Nicholas McGeehan. Podle něj znemožňuje extrémní klima v Perském zálivu práci v jakoukoliv denní dobu po celý červenec, srpen a první polovinu září. Nápravu by prý mohla přinést podrobnější data o úmrtích, vyšetřování a nové zákony. „Jinak bude počet obětí narůstat,” dodáváe McGeehan.

Zhruba dva miliony migrantů vykonávají většinu manuální práce v Kataru, kde původní obyvatelstvo, světově nejbohatší díky bohatým rezervám zemního plynu, čítá zhruba tři sta tisíc osob. Na osm set tisíc mužů z chudších regionů Asie pracuje především na obrovských konstrukčních projektech. V průběhu horkých měsíců jsou pracovníci z ciziny často jedinými, kteří tráví delší čas mimo klimatizované budovy a vozidla.



Katar staví stadion pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2022: