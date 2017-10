Nezávislost Katalánska zůstává otazníkem, Puigdemontovi dochází čas

K hlasům vyzývajícím k okamžitému vyhlášení nezávislosti se připojilo vlivné sdružení separatistických iniciativ ANC, informovala v pátek agentura AFP.

Katalánskému premiérovi Puigdemontovi nezbývá na rozhodnutí o dalším postupu příliš času. Ultimátum premiéra Rajoye, který požaduje anulaci deklarace nezávislosti, vyprší příští čtvrtek. Pak hrozí, že Madrid zruší Katalánsku autonomii. Platnost deklarace Puigdemont krátce po jejím schválení odložil kvůli tomu, aby mohl dál vyjednávát s Madridem.

Katalánské národní shromáždění (ANC), které sdružuje několik stovek skupin usilujících o nezávislost regionu, vyzvalo Puigdemonta, aby okamžitě zrušil odklad platnosti deklarace nezávislosti. „Protože španělský stát jakýkoli návrh na dialog odmítá, nemá to už žádný smysl,“ uvedlo ANC.

Stejnou výzvu učinila také radikálně levicová strana Kandidátka lidové jednoty (CUP), která podporuje menšinovou Puigdemontovu vládu aliance Společně pro ano (JXSí). Umírněná Republikánská levice Katalánska (ERC), která je součástí Puigdemontovy aliance JXSí zdůraznila, že podle ní svou úterní řečí předseda katalánské vlády už nezávislost vyhlásil.

Například poslanec ústředního parlamentu v Madridu za Katalánskou evropskou demokratickou stranu (PDeCAT) Jordi Xuclà dnes zdůraznil, že nezávislost závazně vyhlášena zatím rozhodně nebyla. PDeCAT je další politické uskupení, které je součástí katalánské vládní aliance JXSí.

Rajoy ve svém středečním proslovu odmítl mimo jiné snahy Katalánců přivolat ke sporu třetí stranu, která by sehrála roli prostředníka.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl dnes v projevu, který pronesl na univerzitě v Lucemburku, že komise nemůže být prostředníkem ve sporu, pokud si to přeje pouze jedna strana. Vyjádřil také naději, že Katalánsko nakonec zůstane ve svazku se Španělskem. „Pokud Katalánsku dovolíme - a nic nám do toho není - aby se oddělilo, jiní udělají totéž. To nechci,“ řekl Juncker.

Pro nezávislost Katalánska se v referendu, které španělské úřady považují za nelegální, vyslovilo více než 90 procent voličů. Účast ale dosáhla jen 43 procent z více než pěti milionů oprávněných voličů.