Uzbecký prezident je ve vážném stavu, média spekulují o jeho smrti

„Smrt Islama Karimova podle zdrojů Fergany nastala v 15 až 16 hodin taškentského času (12:30 SELČ),“ napsala na svém webu uzbecká agentura v pondělí pozdě večer a zároveň zveřejnila nekrolog dlouholetého uzbeckého vůdce.

Že byl prezident převezen do nemocnice, oznámila bez jakýchkoli bližších informací už v neděli uzbecká vláda. „Podle specialistů zabere úplná zdravotní prohlídka a další ošetřování nějaký čas,“ sdělil kabinet v prohlášení.

Prezidentova mladší dcera Lola Karimovová Tilljajevová v pondělí na Instagramu upřesnila, že krvácení do mozku u jejího otce nastalo už v sobotu ráno. „Byl hospitalizován a je na jednotce intenzivní péče. Jeho stav je hodnocen jako stabilní. V této chvíli je příliš brzy na jakékoli prognózy,“ napsala.

Autokratický Karimov stojí v čele Uzbekistánu už od roku 1989, kdy země ještě byla jednou ze sovětských republik. Moc si pak udržel i po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Kdo by mohl na jeho místo nastoupit, zatím není jasné. Neschopnost dohodnout se na tom, kdo by Uzbekistán dočasně vedl, by podle agentury Reuters mohly tuto muslimskou zemi s 32 miliony obyvatel destabilizovat.

Sám Karimov se stylizoval jako bašta stability a svou vládu upevňoval varováními před hrozbou militantních islamistů ve Střední Asii, v níž o vliv zápasí Čína, Rusko a Západ.

Nástupnictví zůstává velkou neznámou

Podle ústavy by se v případě prezidentovy smrti, anebo neschopnosti vykonávat funkci musely do tří měsíců konat volby. Ve skutečnosti by v zemi, kde neexistuje silná opozice ani nezávislá média, mohly vládnoucí elity vybrat nástupce daleko rychleji.

„Karimov a jeho nejbližší okolí dokázali vybudovat mocenský systém, který bude fungovat bez ohledu na život či smrt prvního muže státu,“ řekl politický analytik Alexandr Kňazev. „Je těžké teď říci, jaký scénář bude nejpravděpodobnější, ale jedna věc je jasná: o dcerách se vůbec nemluví. Půjde o pokus o kolektivní vládnutí,“ dodal.

Prezident nemá syna, který by v patriarchální kultuře mohl být považován za dědice. Jako případní nástupci Karimova jsou nejčastěji zmiňováni premiér Šavkat Mirzijajev (59) a jeho první náměstek Rustam Azimov. Za možného uchazeče bývá považován i šéf rady národní bezpečnosti, bývalý premiér Rustam Inojatov, v jehož neprospěch by ale mohla hrát okolnost, že mu je již 70 let.

Prezidentova starší dcera Gulnara před časem upadla v nemilost a už dlouho se neobjevila na veřejnosti. Některá média v roce 2014 tvrdila, že je v domácím vězení. Mladší dcera Lola je uzbeckou velvyslankyní při UNESCO a žije v Paříži.

„Uzbekistán je velice uzavřená země. O moc zápolí dvě centra - silové resorty a (prezidentova) rodina, ale ta je v posledních letech oslabena, Gulnara ztratila své pozice a řada jí blízkých lidí skončila ve vězení,“ řekl ruský politolog Jevgenij Minčenko. Podle dalších expertů své slovo budou mít i regionální klany.

Karimov kvůli obavám z šířícího se islámského extremismu a terorismu v dubnu požádal o podporu Rusko. Jeho vláda je často kritizovaná Západem za porušování lidských práv. Jednoduché vztahy ale Uzbekistán nemá ani s Moskvou, od níž si snaží udržet odstup a neváhá kritizovat i ruské základny v sousedním Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, s nimiž má Taškent špatné vztahy.