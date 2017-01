Schwarzenberg pro Impuls: Zemana porazí ve volbách pouze „vlčák“

„Spoustu lidí odradí to, jak byla kampaň svého času vedena. Kdo si nechá takto nadávat a chce o sobě poslouchat lži? Takhle hroší kůži má málokdo,“ vzpomíná Schwarzenberg na agresivní kampaň k prezidentským volbám.

„Kdyby ještě prezident Zeman kandidoval, porazí ho pouze vlčák, který se chce stát prezidentem a udělá pro to všechno,“ charakterizoval Schwarzenberg ideálního Zemanova protikandidáta.

Porážka z roku 2013 ho mrzí jen, když zaslechne některé výroky prezidenta Zemana. „Jinak jsem šťastný, že tam nejsem. Můžu chodit do jakékoli hospody chci, navštěvovat bary s holkami a dělat všechno to, co se na Hradě nesmí,“ popsal Schwarzenberg.

Bývalý předseda TOP 09 další kandidaturu na Hrad neplánuje: „Já jsem příliš starý, nechci u nás dědkokracii. Letos mi bude už osmdesát.“

Do sněmovních voleb však i letos Schwarzenberg půjde spolu se svým nástupcem v TOP 09, Miroslavem Kalouskem. „Pro mě je to jeden z nejpomlouvanějších politiků. Já ho znám dobře a on na rozdíl od ostatních politiků žije velice skromně. Je to opravdu velmi pomlouvaný člověk a asi se toho nikdy nezbaví,“ uvedl na Kalouskovu adresu.