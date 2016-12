Janeček začal hledat prezidenta, hrou propaguje i změnu systému voleb

Pořadí na prvních místech nevyjadřuje nic jiného než postoje internetové populace, která se zatím hlasování zúčastnila. Ta není reprezentativní vůči voličské základně - jinými slovy, skutečné volby by dopadly jinak. Těžko si například představit, že by současný prezident Miloš Zeman skončil poslední.

Janečkova anketa funguje tak, že každý může udělit kladný hlas třem lidem, které si umí představit jako prezidenta, a jeden záporný hlas tomu, koho nechce. Ověřovací kód přijde na telefonní číslo, které účastník zadá.

Jak to nyní vypadá s pořadím? Na prvním místě je Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, kterého před časem jako možného kandidáta zmiňoval Václav Havel. Druhý se drží Petr Pithart, třetí Michal Horáček, čtvrtý generál Petr Pavel, pátý moderátor Marek Eben...

Z této pětice ale na kandidatuře pracuje jen Michal Horáček, ostatní ji buď výslovně vyloučili, jako například generál Pavel, nebo se o nich jako o kandidátech veřejně ani nezačalo mluvit.

Oficiálně deklarovaným cílem Janečkovy hry je „najít takového prezidentského kandidáta, na kterém se shodne co nejvíce lidí“. To je v podstatě obdobná pohnutka jako ta, na jejímž základě, ale jinými mechanismy, vybírá svého kandidáta iniciativa Kroměřížská výzva (více zde).

Například textař Michal Horáček se od Kroměřížské výzvy distancoval se slovy, že lidé nepotřebují, aby jim někdo kandidáta předvybral.

Lobbování hrou

Janečkovi internetová anketa pomáhá i k popularizaci jím navrženého volebního systému, takzvané Demokracie 2.1. Ten má zajistit - slovy svého autora - aby se ve volbách prosazovaly kvalitnější osobnosti a těžší to měli populisté a extremisté.

V systému by volič měl dvakrát tolik hlasů, kolik je v jeho obvodu poslanců, takže by také mohl udělovat vyšší počet hlasů, pozitivních i negativních. Všechny hlasy by měly stejnou váhu, tak jako v nynější anketě. S ohledem na rozložení politických sil a Janečkovo setrvávání mimo politiku ale není nikoho, kdo by takový systém kdy v ČR prosadil.

Ve skutečných prezidentských volbách bude kandidát potřebovat sehnat hlasy 20 poslanců, 10 senátorů nebo podpisy 50 tisíc občanů, nově patrně doplněné též čísly občanského průkazu či pasu petenta (zákon ještě není definitivně schválený). Každý občan bude mít právě jeden hlas v prvním a případně i druhém kole.