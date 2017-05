ANO představilo kandidátku pro Prahu. Povede ji ministr Stropnický

Ze třetího místa kandidátní listiny se bude o přízeň voličů ucházet profesorka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednostka pracoviště pražského IKEM Věra Adámková. O výsledcích sněmu informoval Vladimír Vořechovský.

Stropnický, který je šéfem pražské ANO, uvedl že sestavování kandidátky v tak velkém a významném kraji, jakým je Praha, vůbec nebylo jednoduché. „Je potřeba dojít k racionálnímu konsensu a najít kvalitní kompromis. A to se stalo,“ uvedl v tiskovém prohlášení.

Další příčky kandidátky obsadili pražský zastupitel Patrik Nacher a současný poslanec za ANO Matěj Fichtner. Kandidátku musí stejně jako volební listiny dalších regionálních organizací hnutí ještě schválit celostátní výbor ANO.

Poslední slovo v sestavování volebních listin dávají stanovy uskupení předsedovi ANO Andreji Babišovi. Ten půjde do voleb ve Středočeském kraji, uvažoval o tom, že bude kandidovat až z posledního místa, do Sněmovny by tak potřeboval preferenční hlasy. Podle dalších vyjádření nakonec zvolí post lídra kandidátky. Jak bude středočeská kandidátka nakonec vypadat, rozhodne regionální sněm v sobotu odpoledne.