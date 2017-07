Netradiční taktika. Kandidát na Hrad Kulhánek prozradil, jak volí

Kulhánek řekl, že se považuje za pravicového voliče. „Jednoznačně a silně konzervativního,“ řekl Kulhánek. Nejvíce mu po roce 1989 inklinovaly Unie svobody a ODA, tedy dvě strany, které již zanikly. „Když Unie svobody a ODA zanikly, tak jsem neinklinoval k žádné straně, spíš jsem se díval po osobnostech,“ řekl v připravovaném rozhovoru s iDNES.cz kandidát na Hrad.

Do nově založené ODA, která si „vypůjčila“ starší značku, sám vstoupil. A právě neparlamentní strana v čele s podnikatelem Pavlem Sehnalem mu nabídla kandidaturu na Hrad. Kulhánek iDNES.cz řekl, že má se stranou dokonce podepsanou smlouvu, podle které se on sám kandidatury nevzdá a strana mu na oplátku bude hradit kampaň.

Byl dokonce ochoten říci i to, jak volil v posledních parlamentních volbách. „Volil jsem ANO, jednoznačně,“ prohlásil. Na otázku, jak byl se svou volbou v končícím volebním období spokojen, opáčil, že němčina na to má hezké slovo „jein“, což je složenina slov „ja“ (ano) a „nein“ (ne). „S něčím ano, s něčím ne. Co jste si v té době mohl vybrat, než nějakou novou stranu, která ještě nejela v žádných malérech?“ uvedl Kulhánek.

Teď ale bude volit jinak. „Pravděpodobně paní Černochovou, pokud nebude nějaký kandidát, který by mě zaujal víc a nezávisle na tom, ze které bude strany,“ řekl. Janu Černochovou z ODS, která je starostkou Prahy 2, kde má Kulhánek trvalé bydliště, podporoval už v místních volbách. Teď je tato politička volebním lídrem ODS v Praze.

Kulhánka přitom nijak neruší, že je členem jiné strany. „Jednak je otázka, kde ODA postaví kandidáty a kde ne. A druhá věc je, že kandidát, kterého já budu volit, tak mu musím věřit a být přesvědčen, že to je správné,“ uvedl bývalý šéf mladoboleslavské škodovky, který chce zabojovat o Hrad.

Celý rozhovor s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem čtěte na iDNES.cz ve středu 5. července 2017.

