Nejsem závislý na Babišovi, řekl kandidát na ministra financí Pilný

Očekáváme tiskovou konferenci premiéra Sobotky oznámeno na 16:00.

Ten odpoledne uvedl, že není možné najít takového kandidáta za ANO, aby neexistovala vazba na Agrofert. „Vycházíme z premisy, kterou každý ví. Hnutí ANO, Agrofert a Andrej Babiš je jeden nedělitelný organismus. To znamená, bude-li ministr financí kdokoli, koho ministr financí nominuje, k žádné opravdové změně nedojde. Ta osoba, ať už se jmenuje jakkoli, bude dál chránit Andreje Babiše, jeho činy a dál prosazovat zájmy Agrofertu na ministerstvu financí,“ řekl Kalousek.

Pilný řekl, že je pouze členem hnutí ANO, tak jako jiní ministři. Dříve šéf hospodářského výboru Sněmovny například řídil českou pobočku Microsoftu. Babiš ho do vlády navrhl poté, co Sobotka odmítl nominaci Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové a také ministra životního prostředí Richarda Brabce, právě kvůli jejich vazbě na Babiše.

„Ať mi vysvětlí, co to je závislost. A já se z toho budu zpovídat,“ řekl Pilný novinářům k tomu, co poví Sobotkovi, když se ho na to bude ptát. Žádný ministr podle něj není úplně nezávislý, v úřadu by se ale především snažil pamatovat na svůj poslanecký slib a dodržovat ho.

Když mu jeden z novinářů popřál před schůzkou hodně štěstí, Pilný opáčil, že neví, jestli to není spíše na kondolence. A šel za premiérem.