Kanada odškodnila bývalého vězně z Guantánama, dostal 185 milionů

Vláda tento týden oznámila, že se Khadrovi za utrpěné příkoří omluví a vyplatí mu odškodné, píše The Globe and Mail. Khadr byl dopaden po přestřelce s americkými vojáky v Afghánistánu v roce 2002, kdy mu bylo 15 let. Při výslechu se přiznal, že zabil amerického armádního medika, a stal se nejmladším vězněm na Guantánamu.

Po deseti letech byl převezen do Kanady, kde si měl odpykat zbytek trestu, ale v roce 2015 byl propuštěn. Kanadský nejvyšší soud v roce 2010 rozhodl, že Kanada porušila Khadrova práva mimo jiné tím, že vyslala na Guantánamo své zpravodajce, kteří vězně vyslechli a kteří pak Američanům výsledky své práce poskytli.

Do Afghánistánu Khadra podle agentury Reuters odvezl otec, který byl členem teroristické organizace al-Káida. Zapojil syna do skupiny, která připravovala bomby. Khadrův otec zahynul v bitvě s pákistánskými vojáky v roce 2003.

Khadr původně v procesu s kanadskou vládou požadoval jako odškodné 20 milionů kanadských dolarů.