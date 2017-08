Kanada zřídí u hranic s USA uprchlický tábor, očekává zejména Haiťany

Uprchlíci převážně haitského původu se ze Spojených států začali přesouvat na sever v souvislosti s nevstřícnou imigrační politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za první polovinu letošního roku do Kanady přešlo 4 345 žadatelů o azyl, což je výrazný nárůst proti minulým letům. Více než 3 300 z nich zamířilo do provincie Quebec, kde se nachází jak montrealský stadion, tak připravovaný tábor u obce Saint-Bernard-de-Lacolle, ležící nedaleko hranice s americkým státem New York.

Jen za červenec pak na quebecké území přišlo 1 200 lidí, uvedla pro stanici BBC Francine Dupuisová z místní agentury pro pomoc uprchlíkům.

Armádou budovaný tábor počítá s nouzovými lůžky ve vyhřívaných stanech, kde by žadatelé měli čekat na vyřízení svých azylových žádostí.

Trump na jaře oznámil, že ukončí uprchlický program, v jehož rámci nabízely Spojené státy azyl haitským uprchlíkům v návaznosti na ničivé zemětřesení z roku 2010. Možnost požádat o azyl vyprší Haiťanům v lednu a někteří z nich se již nyní obávají, že by ochranu ve Spojených státech nezískali.