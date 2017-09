Je bezpečná, rychlá a vyplatí se, lákají dopravní podniky do MHD

„Chceme lidem ukázat, že veřejná doprava nabízí kvalitní službu a je vhodnou alternativou k jiným druhům dopravy,“ říká Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských dopravních podniků a předseda Sdružení dopravních podniků ČR.

Podle průzkumu, který si při přípravě kampaně nechaly dopravní podniky vypracovat, je v Čechách s kvalitou městské hromadné dopravy nespokojeno jen 24 procent respondentů. Zároveň však není pro celých 57 procent dotázaných MHD první volbou, když zvažují, jak se vydat na cestu pro městě.

Nechte auta doma, vyjeďte MHD

Kampaň s názvem Máte Hromadu Důvodů, zkráceně MHD, cílí právě na tuto skupinu lidí. Skončí až v příštím květnu, ale její hlavní část se odehraje od září do listopadu. Po tu dobu budou cestující a řidiči potkávat na bocích autobusů a tramvají plakáty, které si kladou za cíl jednou větou shrnou, jaká vlastně podle dopravních podniků MHD je. Sloganů, které dohromady dávají zmíněnou „Hromadu Důvodů“, vymysleli dopraváci hned sedm. MHD je podle nich spolehlivá, chytrá, zdravější, rychlá, bezpečnější, pohodlná a vyplatí se.

Stejnou sdělení nabídne také reklamní video, které bude hlavním nosičem kampaně a které budou dopravní podniky šířit i na sociálních sítích jako je Facebook a Youtube. Vše s hlavním cílem, aby potenciální zákazníky dostaly na web MateHromaduDuvodu.cz. Tam už se budou dopravci snažit cestující přesvědčit o pravdivosti zvolených hesel konkrétními argumenty.

Zájemci na webu například najdou kalkulačku, pomocí které zjistí, kolik jednotlivé prostředky veřejné dopravy nahradí v ulicích automobilů. Podobně se na statistice nehodovosti snaží kampaň ukázat, že jsou autobusy, tramvaje a trolejbusy bezpečnější než auta a motocykly.

Lidé se na webu také dozví, jak spolehlivě jezdí podle jízdních řádů MHD v Praze, Brně a Ostravě. Jen pro zajímavost - v Praze přijede na čas 91,7 procent všech spojů (nejčastěji metro), v Brně 95 procent a v Ostravě 93,86 procenta. Další kalkulačka, tentokrát nákladů, zase ukáže, kolik mohou pasažéři v daném městě ušetřit cestováním MHD do práce nebo do školy oproti jízdě osobním vozem.

„Zlepšili jsme se, ale lidé o tom neví“

Podobnou kampaň si už před dvěma lety vyzkoušely samotné Plzeňské dopravní podniky. „Nemohu říct, že by nám na jejím základě stoupl počet cestujících, ale následné průzkumy ukázaly, že rozhodně rozšířila povědomí o kvalitě poskytovaných služeb,“ říká Kraus.

A to je právě ten hlavní cíl, který si před sebe rozsáhlá reklamní kampaň vytyčila, tedy, aby i lidé, kteří dosud MHD nevyužívali, poznali její výhody. Dopravním podnikům se totiž nezdá, že by o nich věděli. Za posledních patnáct let podle městských dopravců kleslo průměrné stáří vozového parku, zvýšila se kvalita dispečerského řízení, a tedy i přesnost dodržování jízdních řádů, standardem začínají být inteligentní zastávky, odbavení bankovní kartou, klimatizace ve vozech a velká část vozů je už nízkopodlažních. Přesto všechno se ale ve většině měst dosud nepodařilo zvýšit počty cestujících ve veřejné dopravě.

Ze zmíněného výzkumu vyplynulo, že změny k lepšímu veřejnost příliš nevnímá a obecně má o MHD nepřesné informace. Za největší bariéru například většina lidí považuje vysokou cenu jízdného, ale průzkum ukázal, že 67 procent lidí, kteří veřejnou dopravu nevyužívají, výši jízdného ve svém městě ve skutečnosti nezná.

„Jednotlivé dopravní podniky věnovaly velkou pozornost především obnově vozového parku, rozvoji odbavovacích systémů nebo související infrastruktury. Nyní je na čase tyto kroky, jejíž cílem bylo zkvalitnění MHD, dostatečně prezentovat veřejnosti,“ dodává Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Všichni za jednoho, jeden za všechny

Podle Krause je kampaň unikátní i v tom, že se do ní zapojilo osmnáct dopravních podniků z celého Česka. „Marketingové aktivity tohoto druhu jsou v zahraničí naprosto obvyklé, ale odehrávají se vždy jen na úrovni jednoho konkrétního podniku,“ dodává.

Generální ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar si od kampaně slibuje, že se přilákáním dalších zákazníků podaří městskému dopravci vykrýt propad příjmů z jízdného, který firmě vznikl poté, co Praha snížila cenu ročního kuponu na 3 650 korun. Toto opatření sice do pražské MHD přilákalo o deset procent více pasažérů, ale pro dopravní podnik už za dva roky znamenalo podle Gillara ztrátu asi 150 milionů korun.

Celá reklamní kampaň vyjde Sdružení dopravních podniků ČR na dva až dva a půl milionu korun. Organizace je největší asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR, která sdružuje celkem 19 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech. Vozy členských dopravních podniků ročně ujedou více než 318 milionů kilometrů a přepraví 2,4 miliardy cestujících.