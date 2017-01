Reportérka kopala do migrantů, soud ji potrestal za výtržnictví

V září 2015 prorazili běženci policejní zátarasy u srbsko-maďarské hranice. Situaci, která vzápětí nastala, točila na místě kameramanka Petra Lászlóová. Zároveň však do běžících lidí kopala, a to i do dětí (psali jsme zde). Vše natočil na kameru německý novinář. Záznam se poté rychle rozšířil do mnoha světových médií.

Tento týden si vyslechla rozsudek. Podle soudce Illese Nanasiho bylo její chování proti zavedeným společenským normám. Zamítl proto argument jejího obhájce, že se jen bránila. „Otočila jsem se a viděla stovky lidí utíkat proti mně, bylo to neuvěřitelně děsivé,“ vypověděla podle BBC u soudu Lászlóová.

Tříletou podmínku dostala novinářka za výtržnictví. Žalobci ji původně chtěli žalovat i za rasově motivovaný čin, pro takové nařčení však neměli dostatek důkazů.

Při jednání maďarského soudu ve městě Szeged se Lászlóová několikrát rozplakala a tvrdila, že se stala obětí nenávistné kampaně a dokonce jí vyhrožovali smrtí. Lászlóová již dříve zvažovala, že se s rodinou odstěhuje z Maďarska, kde se necítí bezpečně (psali jsme zde).

Kameramanka pracovala pro stanici N1TV, která má blízko ke krajně nacionalistické straně Jobbik. Televize ji po incidentu vyhodila.

Jedním z lidí, do kterých Lászlóová kopla, byl syrský fotbalový trenér Usáma Abdul Mohsen. Média později zjistila, že se vystěhoval do Španělska, kde ho zaměstnala jedna ze sportovních škol (více čtěte zde).