Kambodžská policie zadržela mladou Češku, podezřívá ji z prodeje extáze

Podle serveru týdeníku Khmer Times byla zadržená skupina převezena do věznice v provincii Preahseihanu. Zadrženým je od 26 do 52 let a kromě Češky se jedná o občany Ukrajiny, Finska, Ruska a Spojených států. List uvádí i jejich jména, která ovšem vypadají zkomoleně.

Kambodžská policie razii v bungalovu ve městě Sihanoukville provedla o víkendu poté, co na podezřelé chování nájemníků upozornil majitel domu. Za hlavu skupiny je považován 52letý Američan narozený v Bělorusku, který se k výrobě a prodeji drog už přiznal. Materiál pro výrobu narkotik údajně pocházel z Číny.

Policie na místě podle The Cambodia Daily zabavila asi devět set pilulek extáze a látky používané při výrobě drog. Narkotika vážila dohromady asi půl kilogramu a představitel místního ministerstva vnitra spočítal, že s cenou dvacet dolarů za tabletu je jejich hodnota přibližně osmnáct tisíc dolarů. Podle vyšetřovatelů skupina vyráběla především extázi, ale zapojená byla i do produkce dalších syntetických drog.

Kambodža patří mezi státy tzv. Zlatého trojúhelníku, oblasti nechvalně známé obchodem s heroinem. Kromě toho platí za jednoho z největších producentů marihuany. Tresty za obchodování s drogami jsou tvrdé. Před sedmi lety místní soud poslal na patnáct let za mříže 55letou Dánku, která chtěla poslat poštou do USA deset tisíc tablet kodeinu a valia. Později byla díky úsilí dánské diplomacie propuštěna.

Zřejmě nejznámějším českým pašerákem drog v jihovýchodní Asii se stal Radek Hanykovics, kterého v březnu 1996 zadržela na letišti v Bangkoku thajská policie. Pod kabátem ukrýval dvě kila heroinu. Místní soudy ho poslaly na padesát let do vězení. Část trestu si posléze odseděl v České republice. Kvůli zdravotním problémům byl propuštěn na svobodu, zemřel v 37 letech na rakovinu plic (více o jeho příběhu se dočtete zde).