Rozdrcené ruce a spirála dluhů. Kambodžské cihly páchnou dětskou krví

Ve třídě je vedro k zalknutí, ale šestnáctiletý Phea Chantheng má na sobě košili s dlouhým rukávem. Nemůže snést pohled na svoji zdeformovanou ruku. Stalo se to před dvěma lety, když pracoval v továrně na cihly. Jednoho dne uklouzl a ruka se mu zachytila do stroje drtícího hlínu. Mohl dopadnout hůř, kambodžští lékaři podobná zranění většinou řeší amputací.

Terry Heinrich, zakladatel katolické školy nedaleko Phnompenhu během své kariéry viděl řadu zmrzačených dětí. „Sypou hlínu do drtiče, chytí jim to ruku a vtáhne ji to do stroje. Musí tam stát, dokud stroj nerozeberou a neosvobodí je,“ řekl stanici CNN Heinrich.

V továrně na cihly pracovala celá Chanthengova rodina. Když bylo jeho matce Mok Thy patnáct, půjčila si od majitele fabriky částku v hodnotě dvanácti dolarů (268 korun). Postupem času její dluh nabobtnal na 2 800 dolarů (asi 63 tisíc korun). Pokaždé, když přešla do jiné fabriky, koupil její dluh nový zaměstnavatel, a dlužná částka tak postupně rostla. Dnes jde většina její výplaty na splátky. Když nemá peníze na jídlo, musí si znovu půjčit. „Tohle je život dělníka v továrně na cihly,“ stýská si Mok Thy.

„Dělníci si žijí dobře, jejich účty platíme my“

Protože je placená od cihly, začala před lety brát do fabriky i své děti. Věřila, že tak vyrobí více cihel a dluh zaplatí. Od chvíle, kdy mašina rozdrtila jejímu synovi ruku, už to nedělá, ale tuší, že její potomci budou pokračovat v jejích šlépějích, zavázáni půjčkou, kterou si před lety vzala.

Podobných rodin jsou v Kambodži tisíce. „Bez oddechu pracují. Peníze, které dostanou, stačí sotva na jídlo. Na zmenšení jejich dluhu to nemá žádný vliv,“ říká Naly Pilorgeová z organizace LICADHO, která monitoruje dětskou práci v Kambodži.

V chudé asijské zemi panuje v posledních letech stavební boom a výrobci cihel ze systému dluhů profitují. „Dělníci si žijí dobře, jejich účty platíme my. Když se jim narodí dítě, platíme to my. Když se ožení, platíme to také my. A tak jejich dluhy rostou, protože si půjčují naše peníze,“ nabídla novinářům svůj pohled na věc majitelka jedné továrny na předměstí hlavního města.

Americká televizní stanice v kambodžských továrnách na cihly viděla desítky dětských dělníků. Všichni tvrdili, že pracují bez nároku na mzdu. Kambodžské ministerstvo práce však reportérům řeklo, že problém dětské práce v zemi neexistuje. Poslední pokuta za zaměstnávání dětí byla udělena před pěti lety.