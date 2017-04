Kalousek vyzval k odvolání Babiše. Podle šéfa ANO dělá Sobotka podrazy

Snaha ho odvolat z vlády je prý „dílem dvou oligarchů, pana Sobotky a Chovance“, uvedl vicepremiér a ministr financí v narážce na předsedu vlády a ministra vnitra. „Myslím, že na to ostatní v ČSSD nemají stejný názor, oni dva vládnou pevnou rukou v ČSSD,“ prohlásil Babiš.

V pátek poslal šéfovi Sněmovny Janu Hamáčkovi dopis vysvětlující Babišův pohled na to, jak před lety kupoval nezdaněné korunové dluhopisy Agrofertu (více o něm zde). Jeho vysvětlením, které měl dál šéf ANO Sněmovně do konce dubna, premiér podmínil své rozhodnutí, zda Babiše ve své vládě nechá, či nikoli.

„Jsme úspěšná vláda a pan premiér dělá všechno pro to, aby názor občanů na tu vládu byl negativní,“ řekl novinářům Babiš. „Vyžadovat ode mě informace, když se mnou sedí tři a půl roku ve vládě, je směšné,“ dodal šéf ANO a zdůraznil, že bez něj by Sobotka premiérem ani nebyl.

„Vy chcete platit víc daní? Nikdo nechce platit víc“

„Všichni platíme daně podle zákonů. Vy chcete platit víc daní? Určitě nechcete. Nikdo nechce platit víc,“ opáčil Babiš na dotaz jednoho z novinářů, zda jeho počínání bylo etické, když zdůrazňuje, že si při nákupu dluhopisů vždy počínal podle platných zákonů.

Sociální demokraté si chtějí Babišův dopis Sněmovně v příštích dnech prostudovat, než se premiér rozhodne, jak bude postupovat.

Lídr opoziční TOP 09 Kalousek vybídl předsedu vlády, aby neváhal. „Na tahu je nyní předseda vlády, kterého Sněmovna oslovila. Je to jeho rozhodnutí. Já osobně velmi pochybuji, že by akceptováním tohoto dopisu chtěl předseda vlády převzít politickou odpovědnost za svého ministra financí, tuhle politickou odpovědnost by mohl převzít pouze sebevrah,“ vyzval fakticky Sobotku, ať Babiše odvolá. Už ve čtvrtek jasně Kalousek řekl, že v případě odchodu ANO z vlády nepřidá TOP 09 hlasy pro pád menšinového kabinetu ČSSD s lidovci.

Kalousek Babišův dopis komentoval, že v něm zejména není ani slovo o tom, proč dluhopisy, které si vlastník Agrofertu kupoval od vlastní firmy, byly vydány v nominální hodnotě jedné koruny. „Jediný důvod takové operace je daňová optimalizace. Ve skutečnosti se nejednalo o dluhopisovou operaci, ale skrytou výplatu dividendy, která - kdyby byla vyplacena jako dividenda - musela by být zdaněna,“ prohlásil předseda TOP 09.