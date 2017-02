Kalousek stáhl návrh na zrušení imunity. Žertujete, vytkl vládě

„Tisk 166 je opravdu hodně starý,“ rýpnul si šéf komunistů Vojtěch Filip, který právě řídil schůzi jako místopředseda Sněmovny. „Ten tisk je skutečně velmi starým. Konec konců já už také nejsem nejmladší, pane předsedající,“ opáčil mu Kalousek.

A pak už se obrátil na vládu. „Milá koaliční většino, dnes je pro nás významný den, protože po třech letech, kdy jsme tento návrh zákona předložili, jste se rozhodli zařadit ho na program. Předkládali jsme ho s paní poslankyní Kovářovou a s panem poslancem Polčákem ještě v době, kdy pan poslanec Polčák nebyl europoslancem, a to jak jistě víte, je už vážně hodně dlouho,“ řekl šéf TOP 09.

„Chci vám vyslovit své uznání pro váš smysl pro humor, protože otevírat sedm měsíců před volbami v prvním čtení ústavní změnu, to snad je opravdu jenom fór, to by Sněmovna sama sebe nemohla brát vážně,“ zdůvodnil pak Kalousek, proč už o projednání návrhu na zrušení imunity jeho strana nestojí.

Krok Kalouska rozzlobil europoslance Polčáka z hnutí STAN. Nesouhlasí s tím, že by se novela nestihla projednat. „Opak je pravdou, stihla, v návrhu se pouze škrtalo, nic nepřidávala. Na Slovensku už takový stav dávno funguje. Navíc imunita u nás už v tuto chvíli prakticky neexistuje, jelikož parlament své členy doposud k trestnímu stíhání vždy vydal. Možná pan předseda Kalousek prostě nechtěl, aby se vědělo, kdo pro novelu hlasoval,“ uvedl Polčák.

Proti návrhu na úplné zrušení imunity se postavila vláda, podle níž je nynější úprava imunity omezena dostatečně. Zákonodárci předtím zrušili doživotní imunitu poslanců, senátorů a ústavních soudců.