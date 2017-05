Pilný hájil deficit 50 miliard. Nestydatě vysoké číslo, vyčetl mu Kalousek

„Deficit je obžalobou vládní koalice,“ řekl Kalousek s tím, že vláda zvýšila mandatorní výdaje. Připomněl například, že za dobu jejího vládnutí výrazně přibylo státních úředníků. „Vláda víc peněz projídá, než investuje,“ uvedl s tím, že v době hospodářského růstu rozpočet něm ztrátový.

Moravec připomněl, že v roce 2014 Babiš sliboval na rok 2018 vyrovnaný rozpočet. „K vyrovnanému rozpočtu směřujeme, ale pomaleji, než jsme si mysleli,“ reagoval Pilný.

K sestavování rozpočtu uvedl, že je pod dvojím tlakem, Z jedné strany se volá po vyrovnaném rozpočtu a z druhé strany přicházejí požadavky z jednotlivých ministerstev.

Podle koaličních sociálních demokratů v návrhu chybí miliardy korun. Ministerstvo financí vyčíslilo požadavky ministrů za ČSSD na zhruba 30 miliard korun. Víc peněz z rozpočtu chtějí ale také někteří ministři ANO a lidovců.

Přes nespokojenost jednotlivých ministerstev návrh státního rozpočtu u většiny z nich a dalších státních úřadů počítá s meziročním růstem výdajů. Největší růst, o 32,6 miliardy korun, je u ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem o 11,7 miliardy Kč. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva dopravy, a to o 12 miliard korun. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.