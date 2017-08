Nelegální marihuanové farmy zamořují kalifornské lesy, mění je v pustinu

Množství zakázaných nebo regulovaných pesticidů a nelegálně používaných hnojiv v lesích převyšuje odhady americké lesní správy z roku 2014, kdy úřady znečištění lesní půdy v Kalifornii zkoumaly, píše agentura Reuters.

Za vše podle všeho můžou nelegální marihuanové farmy. Toto odvětví šedé ekonomiky nejvíce bují právě v Kalifornii, kde se nachází - ukrytých hluboko v zalesněných oblastech nebo na soukromých pozemcích, ale někdy také v indiánských rezervacích - na 90 procent všech pěstíren v USA. Značná část vyprodukované drogy pak míří do dalších států.

Ekolog Mourad Gabriel, který problém dokumentoval pro americkou lesní správu a je považován za jednoho z největších expertů na toxické látky na marihuanových farmách, odhaduje, že v lesích se nachází 41krát více pevných hnojiv a 80krát více tekutých pesticidů, než vyšetřovatelé úřadu zjistili v roce 2013.

Pěstitelé používají látky, které jsou dlouho zakázané nebo regulované, včetně karbofuranu a fosfidu zinečnatého. Toxicita některých pesticidů byla tak silná, že nejméně pět úředníků a také dva podezřelí skončili v nemocnici s vyrážkou na kůži, dýchacími problémy a dalšími symptomy.

Použití jakýchkoli chemikálií v národních lesích je přitom proti federálním zákonům, neboť pesticidy zabíjejí některé choulostivé druhy a hnojiva mohou způsobit problémy se škodlivými řasami a bakteriemi v řekách a potocích.

Farem jsou tisíce, půda je zamořená

Gabriel podle dosud nezveřejněných dat, do kterých mohla nahlédnout agentura Reuters, vypočítal, že federální půda v Kalifornii obsahuje asi 330 tun pevných hnojiv, 13 tun koncentrovaných tekutých hnojiv a pět tun toxických pesticidů.

Pokud by byla většina těchto pesticidů a hnojiv vypuštěna do jedné řeky, množství by přesáhlo objem chemikálií vylitých v roce 2014 do řeky Elk River v západní Virginii, kvůli kterým bylo tehdy 300 tisíc obyvatel bez pitné vody (psali jsme zde).

Gabriel upozorňuje, že toxické látky jsou používány na tisících nelegálních farem, na soukromých pozemcích a dokonce i na území indiánských rezervací. Po roce či dvou pěstitelé často svá místa opustí a na místě zanechají kontejnery s chemikáliemi.

„V těchto místech se stává půda znovu a znovu kontaminovanou,“ říká ekolog s tím, že toxické látky unikají do vody a půdy právě z nezabezpečených kontejnerů. Na místech, u kterých úřady uvedly, že jsou kompletně vyčištěny, jeho tým zjistil, že se na nich stále nachází 30 až 50 procent chemikálií.

Vyčištění jednotlivých míst nejvíce postižených toxickým odpadem stojí americké daňové poplatníky kolem 100 tisíc dolarů (přibližně 2,2 milionu korun). Za celou Kalifornii by účet mohl vystoupat až na sto milionů dolarů (2,2 miliardy korun).

S tím, jak se Kalifornie chystá pěstitelům udělovat licence na legální pěstování marihuany, úřady plánují regulovat také používání chemikálií. Jenže k dodržování pravidel mohou být donuceni pouze legální pěstitelé.

„Je tam mnoho důvodů k pokračování nelegálního pěstování,“ říká Mike Cenci z federálního úřadu pro ochranu volně žijících živočichů, podle kterého jsou pěstitelé znechuceni z daní a byrokracie, a proto ve své činnosti budou raději pokračovat mimo zákon.

V odhadech pozitivního vlivu nové legislativy se tak mnozí drží při zemi. „Máme čtyři tisíce nelegálních pěstíren v naší zemi,“ říká Keith Groves, kontrolor z okresu Trinity v severní Kalifornii. „Budeme rádi, když se 500 z nich nechá licencovat,“ podělil se se svým pesimistickým odhadem.

Udělování licencí na legální pěstování marihuany v Kalifornii začne příští rok. Prodej pro lékařské potřeby je povolen už po desetiletí.