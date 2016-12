Kalendář roku 2017: Méně pracovních dnů a šest prodloužených víkendů

Na víkend příští rok připadnou jen tři ze třinácti státních svátků: Nový rok, Den vzniku samostatného československého státu a Štědrý den. I díky tomu nás čeká pouhých 250 pracovních dnů (letos jich je 252, jiné roky i víc).

Státní svátky v roce 2017 1. ledna - Nový rok (neděle) 14. dubna - Velký pátek 17. dubna - Velikonoční pondělí 1. května - Svátek práce (pondělí) 8. května - Den vítězství (pondělí) 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (středa) 6. července - Den upálení mistra Jana Husa (čtvrtek) 28. září - Den české státnosti (čtvrtek) 28. října - Den vzniku samostatného československého státu (sobota) 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii (pátek) 24. prosince - Štědrý den (neděle) 25. prosince - Boží hod vánoční (pondělí) 26. prosince - 2. svátek vánoční (úterý)

Dovolenou se v příštím roce vyplatí čerpat například v květnu, po některém ze dvou víkendů prodloužených o pondělní svátek. Ti, kteří plánují oddech během prvního červencového týdne, si vystačí s pouhými třemi dny dovolené.

Čtyři dny volna v kuse slibují těm šťastnějším ze zaměstnanců v půli dubna Velikonoce a stejně vycházejí i Vánoce. Prodloužený víkend přinese ještě listopad (díky Dni boje za svobodu a demokracii) a také oslavy konce roku se protáhnou na tři dny, do pondělí 1. ledna 2018.

Připomínáme novinku z letošního roku, zákaz prodeje během sedmi svátků - na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince budou mít otevřeno pouze obchody s rozlohou menší než 200 metrů čtverečních, lékárny, prodejny na benzinkách, letištích, nádražích a v nemocnicích.

Školní prázdniny se moc neprotáhnou

Nijak zvlášť kalendář nepřeje školákům - po letošních Vánocích se vrátí do lavic už v úterý 3. ledna a druhé pololetí si mládež „odsedí“ až do posledního dne června. Letní prázdniny trvají od soboty 1. července do neděle 3. září.

Následující vánoční prázdniny budou nejkratší možné - od soboty 23. prosince do úterý 2. ledna 2018.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února, velikonoční na čtvrtek 13. a pátek 14. dubna, po víkendu pak následuje ještě volné Velikonoční pondělí.

Za zatměním Slunce do světa

Něco pro pověrčivé: pátek třináctého bude napřesrok dvakrát, v lednu a říjnu.

A pro milovníky astronomických úkazů: z Česka budou vidět dvě zatmění Měsíce. V noci z 10. na 11. února polostínové zatmění a 7. srpna překryje stín čtvrtinu kotouče. Za zatměním Slunce musíte do světa. Z Jižní Ameriky bude 26. února vidět prstencové zatmění. Atraktivní podívanou slibuje hlavně úplné zatmění Slunce, které se odehraje 21. srpna nad Spojenými státy.

Letní čas začne v neděli 26. března ve 2:00 (hodinky posuňte o hodinu vpřed) a skončí v neděli 29. října ve 3:00 (hodinky posuňte o hodinu zpět).