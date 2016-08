Kabátek povede VZP další čtyři roky. Němečkův podraz, reagoval Babiš

S návrhem rozhodnout o šéfovi největší tuzemské zdravotní pojišťovny již v pondělí přišel předseda správní rady Jiří Běhounek, který je poslancem za ČSSD. Cílem bylo ujistit, že je firma stabilizovaná a současné vedení má důvěru, řekl předseda novinářům. Podpora správní rady byla jednoznačná, nikdo z přítomných členů nebyl proti.

Postup volby ale zpochybnil předseda sněmovního zdravotnického výboru a člen správní rady VZP Rostislav Vyzula z hnutí ANO. Poukázal na to, že bod nebyl součástí původního programu zasedání, byl navržen na místě. Záležitost proto označil za podivnou a nefér. „Je to nakonec politická funkce, mělo se to projednat řádně v koalici,“ řekl Vyzula, který se hlasování zdržel.

Na Kabátkovo znovuzvolení ostře reagoval ministr financí Andrej Babiš. „Opětovné Kabátkovo zvolení do čela VZP je skandální,“ uvedl. Tvrzení, že je ředitel VZP dobrý manažer, považuje za absurdní.

Babiš Kabátka v tiskové zprávě označil za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. „Pana Kabátka považuji za představitele éry českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky,“ prohlásil.

I on poukázal na to, že volební bod byl na program jednání správní rady zařazen poměrně překotně. „Dnešní průběh jednání správní rady VZP je další Němečkův podraz, kterým chce za každou cenu udržet netransparentnost a korupci v systému českého zdravotnictví,“ napsal Babiš.

Němeček v reakci uvedl, že Babišově kritice Kabátkova znovuzvolení nerozumí. Poukázal na to, že proti němu nehlasovalo devět zástupců ANO ve správní radě VZP.

Členové správní rady hodnotí Kabátka pozitivně

Kabátek vede VZP od roku 2012. Tehdy byl zvolen jako nástupce Pavla Horáka, který rezignoval. Za jeho působení se stabilizovala ekonomická situace VZP. V loňském roce měla zisk 1,295 miliardy korun, což bylo o 1,045 miliardy víc než v roce 2014. V roce 2013 měla miliardový propad.

Pojišťovna postupně plní rezervní fond a splácí také finanční výpomoc ze strany státu z roku 2013. Posledních 250 milionů z tehdy vypůjčených 1,7 miliardy korun by měla vrátit v září. VZP měla ke konci loňského roku 5,93 milionu pojištěnců.

Na pondělním zasedání hodnotili členové správní rady Kabátkovo působení na rozdíl od Babiše pozitivně. „V diskusi vystoupilo sedmnáct členů a musím říct, že k práci managementu a pana ředitele nezaznělo jedno jediné negativní stanovisko. Správní rada si zcela zajisté uvědomila změnu image, změnu přístupu, změnu jednání, změnu chování vůči poskytovatelům,“ uvedl člen sněmovního zdravotnického výboru Běhounek.

I podle Vyzuly jsou výsledky VZP dobré. „Je otázka, do jaké míry jsou způsobeny vedením, nebo příznivou ekonomickou situací,“ podotkl Vyzula.

Ředitel Kabátek si pozitivního hodnocení váží a vnímá ho také jako obrovský závazek. „Chtěl bych, aby to moje působení pouze navázalo na to, co tady ty čtyři roky společně děláme,“ komentoval své zvolení.

Snaha o politizaci volby

Babiš ale tvrdí, že pojišťovně se daří lépe díky ekonomickému růstu a úhradové vyhlášce, která ji podle něho zvýhodňuje. VZP má podle ministra financí nejnižší počet pojištěnců na jednoho zaměstnance a je nejméně efektivní ze všech zdravotních pojišťoven.

Předseda správní rady Běhounek kritické reakce označuje za snahu o politizaci volby ředitele VZP. „Jsem velmi překvapen reakcemi na volbu ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka, které politizují funkci ředitele VZP ČR. Politizace funkce ředitele VZP ČR odporuje snaze vládní koalice o depolitizaci manažerských pozic ve veřejné správě. Za manažery mají hovořit výsledky, nikoliv politická příslušnost,“ reagoval.

Právě kvůli dřívějším politickým tlakům byla podle něj volba ředitele VZP odebrána poslancům a svěřena správní radě. „Jsem velice rád, že volba proběhla, aniž by se stihla stát předmětem politických hrátek,“ dodal Běhounek.