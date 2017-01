Ministr Jurečka odmítl úvahy o privatizaci státních lesů a Budvaru

O tom, že riziko takové privatizace hrozí, mluvil šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Předpovídá totiž, že po volbách může vzniknout pod vedením Andreje Babiše vláda ANO, lidovců a ODS a Česko by v takovém případě čekala privatizace státních lesů, budvaru, ČEZ i zdravotnictví. „To vše bude chtít Babiš a pravice privatizoval. O tom jsem přesvědčený,“ řekl Štěch.

Jurečka to kategoricky odmítl. „V době, kdy Andrej Babiš mluvil privatizaci, o tom, ať se změní subjektivita Budvaru, ať jde tento podnik na burzu, na všechny tyto nápady jsem odpovídal, že pokud na to já jako ministr zemědělství budu mít vliv, případně KDU-ČSL, tak nikdy nepřipustíme, aby se Budvar jakkoli privatizoval, aby se lesy privatizovaly,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Zdůraznil, že jsou to „top“ podniky, na druhém a třetím místě z hlediska výnosu pro stát. Nejlépe je tom ČEZ, kde má stát šedesátiprocentní podíl, na druhém místě jsou to Lesy ČR a na třetím místě je to Budvar.

„Nedovedu si představit ani změnu subjektivity Budvaru z národního podniku. Vystavovali bychom se riziku ztráty ochranných známek, případně soudních sporů, které Budvar vedl,“ řekl ministr zemědělství.