Jurečka nechce štěpit KDU-ČSL. Nebude kandidovat proti Bělobrádkovi

Rád by získal ve straně nominaci na prvního místopředsedu strany. Ne ve všem se prý s předsedou strany Pavlem Bělobrádkem shodne, ale základní směr pro další směřování strany mají stejný.

„Chci, aby ta strana byla silná, byla jednotná, aby se už nikdy neopakovalo období dvojkolejnosti různých táborů, skupinek, proudů. Období, kdy se dělaly partičky, to jsou cyrilovci, to jsou kalouskovci, stranu hrozně vyčerpávalo a lidi na to nejsou zvědaví,“ uvedl Jurečka v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Pro nás doma to bylo rozhodování, nakolik pro tu rodinu je udržitelné, že by to bylo druhé období, kdy nebudu doma. Manželka mi řekla, já, děti, my tě podporujeme, dělej tu práci dál, i ty výsledky jsou pozitivní, stojí za to ten čas obětovat. Pro mě to bylo rozhodování, jestli vůbec jít do dalšího volebního období,“ řekl ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Jurečka.

Nové vedení si strana zvolí na květnovém sjezdu v Praze. Post šéfa strany chce obhájit vicepremiér Pavel Bělobrádek.