Šlo mi o Budvar, hájí Jurečka osekání klíčového protikorupčního zákona

Proč jste byl jako jeden z poslanců KDU-ČSL pro zásadní omezení zákona o registru smluv (z lidovců Bartošek, Herman, Jurečka, Klaška, Kudela - viz hlasování zde), které vyňalo z povinnosti zveřejňovat smlouvy nejen Budvar, ale i státní podniky?

Já jsem nehlasoval pro ten pozměňovací návrh.

Hlasoval jste pro ten zákon.

Pro zákon jako celek jsem hlasoval, protože kdyby ten zákon neprošel, tak neprojde ani výjimka pro Budvar, ani výjimka pro vysoké školy.

Vy jste byl jeden z pěti poslanců KDU-ČSL, který pomohl schválit zásadní omezení registru smluv.

Který zachránil Budvar. Já jsem pro pozměňovací návrh, který takto ten návrh rozšířil, nehlasoval. Důvodem, proč jsem zákon předkládal, bylo, abychom vyjmuli z registru smluv Budvar.

Ale kdybyste nehlasoval pro zákon jako celek, tak by neprošlo vynětí všech státních podniků.

Neprošel by zákon.

Ano, neprošel by zákon, nebyly by zásadně omezeny povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv.

Včetně všech dopadů na Budvar, který by byl v situaci, že začne ztrácet trhy.

Takže Budvar je pro vás větší hodnotou, než aby měla veřejnost kontrolu, jak se zachází s veřejnými penězi ve všech státních firmách?

Já jsem zakladatel za stát, který je zodpovědný za Budvar. Jakožto člověk s touto zodpovědností jsem jednoznačně hájil zájem tohoto podniku.

Bude se KDU-ČSL v Senátu, kde máte své zástupce, snažit, aby se ta výjimka týkala pouze Budvaru a ne všech státních podniků v zemi?

Neumím vám odpovědět. Na tuto variantu jsme nebyli připraveni. My jsme ještě před tím hlasováním měli schůzku předsedů všech poslaneckých klubů a nejevilo se to tak, že tento široký pozměňovací návrh pro všechny státní podniky projde. Když jsme odcházeli ze schůzky před hlasováním, tak byla dohoda, že někteří poslanci sice pro to hlasovat budou, ale nejevilo se, že by tento pozměňovací návrh měl mít většinu.

Vykastrovali to, říká Kalousek Ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka s podporou komunistů, ČSSD a ODS podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska zákon o registru smluv „zručně vykastroval“. Zákon, který byl neúčinnějším protikorupčním opatřením, je nyní zcela zbytečný, řekl. „My byli hrdi, že se ho (zákon) podařilo prosadit. Dnes ministr Jurečka podporován komunisty, ČSSD a ODS ho zručně vykastroval, takže se stal nefunkčním a je v podstatě zbytečný. Lobbisté slaví,“ uvedl exministr financí po hlasování o návrhu normy. Pokud podle Kalouska stát chce transparentní hospodaření s veřejnými penězi, registr smluv je nezbytný. „Nevýhoda, kterou někdo zdůrazňoval, je způsobena tím, že ty podniky jsou státní, ne že máme registr smluv... Trváme-li na tom, že stát musí vlastnit pivovar, musíme se s tou nevýhodou smířit," uvedl. Zdroj: ČTK

Vy vyjednáváte o možnosti vytvořit koalici spolu s hnutím STAN a jít společně do voleb. Jedním z autorů myšlenky registru smluv je poslanec Jan Farský a jeho hnutí Starostové a nezávislí podporovalo pana Farského. Neobáváte se, že poté, co pět poslanců KDU-ČSL, včetně vás, pomohlo ten zákon výrazně omezit, že to může ohrozit spolupráci mezi KDU-ČSL a hnutím STAN?

Já se toho neobávám.

Myslíte, že je to jen drobnost. Taková provozní drobnost.

Já se toho neobávám. Já bych chtěl upřesnit ještě pár věcí. Každý státní podnik dnes má dozorčí radu a výbor pro audit, je auditován a je kontrolován finančním úřadem. Jestli dneska říkáme, že čtyři funkce kontroly doteď nefungovaly a vyřeší to registr smluv, tak si myslím, že to taky není argument. My dnes máme ambici říkat, že registr smluv vše zachrání a že to asi doteď nefungovalo správně. A já musím říci za podniky, za které jsem zodpovědný, že ty mechanismy tři roky, za které jsem nesl zodpovědnost, fungovaly. V Lesích České republiky, v podnicích Povodí. Takže teď říkat, že když se ten krok udělal, se kterým já jsem nesouhlasil, že je všechno špatně...

Nesouhlasil, ale hlasoval jste pro to.

To jsem vysvětlil.

Před volbami 160 politiků, kteří pak byli zvoleni poslanci, slibovalo, nebo se zavazovalo nevládním sdružením, že podpoří zřízení registru smluv. Vládní koalice si to dala jako jeden ze slibů do koaliční smlouvy a do vládního programového prohlášení. Není dnešní výsledek hlasování v rozporu s koaliční smlouvou a s vládním programovým prohlášením?

Není, protože ani koaliční smlouva, ani programové prohlášení neřeší přesně parametry a rozsah, na jaký typ podniků a institucí ten registr smluv má dopadnout. Mnoho otázek jsme neuměli zodpovědět před rokem a půl. Registr smluv běží ve zkušebním provozu a i kolega Farský i Rekonstrukce státu nám říkali, že na Budvar to nebude mít vliv. Takže mé kroky dnes byly dané tím, že mám zodpovědnost za národní podnik Budvar, aby neztratil svou pozici v rámci konkurenčního boje.