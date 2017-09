EU navrhne způsoby, jak zrychlit vracení migrantů, slíbil Juncker

Předseda komise ve svém obsáhlém projevu o stavu Evropské unie kromě jiného zdůraznil, že je třeba rychle zlepšit podmínky uprchlíků ve střediscích v Libyi. Je to podle něj kolektivní odpovědností Evropy, a komise hodlá v této věci úzce spolupracovat s OSN.



Juncker se v projevu vyslovil také pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu. Pomohlo by to podle něj zlepšení ochrany vnější hranice Evropské unie. Plné členství v evropském prostoru bez vnitřních hranic si podle jeho názoru zaslouží také Chorvatsko ve chvíli, kdy splní všechny potřebné podmínky.

Podle Junckera se naopak v dohledné době nestane členem Evropské unie Turecko. Prioritou pro vstup do EU je totiž právní stát, řekl Juncker. Dodal také, že Ankara se už dlouho vzdaluje Evropě, a to mílovými kroky.

