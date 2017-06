Přijímáte pomoc EU, tak buďte solidární, vytkl ČR odmítání kvót Juncker

„Jsem přesvědčen, že Češi jsou velcí Evropané a měli by být Evropané i v otázce migrace,“ řekl Juncker. Je mu líto, že Česko dosud v rámci společného relokačního mechanismu přijalo jenom 12 lidí. Dodal, že ačkoliv se snaží pochopit, že otázka migrace je pro lidi citlivá, solidarita je jedním z principů, na nichž stojí evropská integrace. „Vy přijímáte pomoc od Evropy, a měli byste tedy ukázat i solidaritu,“ dodal Juncker.

V Evropské unii podle Junckera existují rozdíly v tom, jak jsou země zapojeny do společných projektů. Evropa více rychlostí je podle něj skutečností. „Nemám rád pojem vícerychlostní Evropa, raději tomu říkám Evropa různých rychlostí. Náš směr je sice stejný, ale rychlost je jiná. To je něco, co tu už existuje,“ řekl. Důkazem je to, že ne všechny země přijaly euro a ne všechny jsou součástí schengenského prostoru.

Poznamenal však, že v základních otázkách se všechny členské státy shodují. „Evropu demokratickou, bezpečnou a prosperující si přejeme všichni,“ uvedl.

Juncker nepovažuje za nutné, aby Evropská unie zasahovala do všeho, některé problémy však členské země musí řešit společně. „Evropa by neměla regulovat objem vody v nádržce na toaletě a podobné věci, ale existují věci, které musíme dělat společně,“ podotkl právě s odkazem na migrační politiku.

Juncker dostal pamětní medaili

Juncker projevem v Karolinu zahájil svůj dvoudenní pobyt v Praze. Slavnostního zasedání se zúčastnili představitelé Karlovy univerzity i dalších českých a slovenských vysokých škol, poslanci, senátoři a studenti. Juncker poznamenal, že politici by se měli snažit, aby jim mladí lidé rozuměli, protože právě na nich záleží budoucnost EU.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima Junckerovi ještě před projevem předal zlatou pamětní medaili za zásluhy o evropskou integraci a porozumění mezi národy Evropy. Šéf Evropské komise řekl, že jako Lucemburčan si medaile zvlášť cení, protože univerzitu založil Karel IV. z rodu Lucemburků.

Junkcker má ve čtvrtek v plánu ještě setkání s předsedy obou komor českého Parlamentu. V pátek vystoupí na mezinárodní konferenci DESCOP, která se bude zabývat budoucností společné obrany EU. Kromě Junckera se jí zúčastní také šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová a ministři zahraničí a obrany z několika zemí EU.