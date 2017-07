Junckera naštval prázdný parlament. Jste směšní, vynadal europoslancům

Europarlament měl zhodnotit šestiměsíční předsednictví Malty, které skončilo minulý týden. Na místě byl Juncker i maltský premiér Joseph Muscat, z celkem 751 europoslanců jich však dorazilo jen pár desítek.



Šéfa Evropské komise to naštvalo: europoslanci podle něj neprojevili malé ostrovní zemi dostatečný respekt. Kdyby do Štrasburku dorazila Angela Merkelová nebo Emmanuel Macron, bylo by prý plno.

„Chtěl bych přivítat ty, kteří se dnes ráno obtěžovali a skutečně dorazili, ale fakt, že na této rozpravě je asi třicet poslanců, jen ukazuje, že europarlament tuto záležitost nebere vážně,“ prohlásil evidentně podrážděný Juncker podle listu The Guardian. V tu chvíli mu vstoupil do řeči šéf europarlamentu Tajani. „Můžete kritizovat parlament, Komise však parlament nekontroluje. To parlament by měl kontrolovat komisi,“ uvedl.

Juncker jako ostřílený veterán mnoha rétorických půtek se nenechal odbýt a kontroval: „V plénu je jen několik poslanců, kteří kontrolují komisi. Jste směšní. Takovéto schůze se už nikdy nebudu účastnit.“ Zatímco maltský premiér působil po celou dobu pobaveně, šéf frakce zelených Philippe Lamberts Junckerovi tleskal.



Muscat: EU v migrační krizi zklamala

The Guardian připomíná, že Evropská komise nemůže poslance nutit, aby se zasedání účastnili. Každopádně je jasné, že příští schůze bude s ohledem na účast poslanců daleko pozorněji sledována. Roztržka mezi Junckerem a Tajanim je o to pikantnější, že oba politici patří v europarlamentu k Evropské lidové straně.

Poměrně nezvyklá hádka mezi nejvyššími představiteli Evropské unie zastínila diskusi o migrační krizi, v níž se osmadvacítka stále nedokáže dohodnout na společném postupu. Od začátku roku přes Středozemní moře připlulo už 100 tisíc migrantů a Itálie, která je zasažena nejvíce, volá o pomoc.

„Když dojde na skutečnou efektivní solidaritu, měli bychom se jako členské státy stydět,“ prohlásil ještě před rozpravou Muscat. „Řada lidí při pohledu na EU musí dojít k názoru, že jsme v tomto zklamali,“ dodal premiér země, která na katastrofickou situaci ve Středozemním moři upozorňuje už léta.