Do čela Kanady míří astronautka Julie Payetteová, jmenuje ji královna

Novou generální guvernérkou Kanady by se měla stát kanadská astronautka Julie Payetteová. Informovala o tom ve středu kanadská média s tím, že její jméno by měl oznámit ve čtvrtek premiér Justin Trudeau. Třiapadesátiletá Payetteová by měla do úřadu nastoupit v říjnu po oficiálním jmenování britskou královnou Alžbětou II.