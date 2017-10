Kdo zabil Kennedyho? Tajný spis bude brzy odhalen, pokud nezasáhne Trump

Zveřejnění kompletního spisu nařizuje zákon z roku 1992, který americkým archivům ukládá, aby odtajnily všechny dokumenty týkající se případu vraždy Kennedyho do pětadvaceti let od vydání zákona. Tato lhůta uplyne 26. října. Na světlo se již dostal mnoho dokumentů, ty nejcitlivější však stále zůstávají pod zámkem.

Právě utajování části spisu zavdává k mnoha konspiračním teoriím, jež se v průběhu let okolo Kennedyho smrti vytvořily.

Atentát spáchal Lee Harvey Oswald, který se podle vyšetřování týden před osudnou událostí vydal do Mexika, kde se měl údajně setkat se členy sovětských tajných služeb. Zároveň se zde zmiňoval o plánech na vraždu amerického prezidenta. Paradoxní je, že už tehdy ho sledovala CIA. Ve vraždě Kennedyho mu však nezabránila.

Možné zapojení tajných služeb do vraždy Kennedyho je dvojsečnou zbraní. Tajné materiály by mohly událost osvětlit, zároveň však mohou obsahovat citlivé informace, které by na CIA vrhaly špatné světlo, uvedla stanice CNN.

Zveřejnění dokumentů může zhatit Trump

I proto zámořská média spekulují, že publikace zbytku materiálů ještě nemusí být jistá. Zákon z roku 1992 umožňuje prezidentovi prodloužit jejich utajení. Trump tak může v následujících dnech dlouho očekávaný průlom v případu Kennedyho vraždy oddálit. Proti se však staví iniciativa některých kongresmanů a senátorů. Ti se shodují, že je čas, aby se veřejnost o vraždě 35. prezidenta Spojených států dozvěděla pravdu.

Vyšetřovatelé případ uzavřeli s tím, že vraždu Kennedyho připravil a vykonal Oswald bez kompliců. Průzkum společnosti Gallup z roku 2013 však ukazuje, že 63 procent Američanů má jiný názor. Věří, že atentát provedli nejméně dva lidé. Někteří mluví o vlivu mafie, vlády, CIA či kubánských nebo sovětských činitelů.

Mnohdy divoké teorie podporuje i fakt, že Oswald byl ještě před zahájením soudního líčení zavražděn. V budově dallaské police ho zastřelil majitel lokálního nočního klubu Jack Ruby. Ten byl za zabití Oswalda odsouzen k trestu smrti, ale ještě před odvolacím procesem v roce 1967 zemřel na rakovinu.

Sám Trump se ke konspiračním teoriím připojil během loňské prezidentské kampaně. Prohlásil tehdy, že otec republikánského senátora Teda Cruze mohl být součástí plánu na zabití Kennedyho. Trump si za svá slova vysloužil kritiku, jeho cestu do Bílého domu to však nezastavilo.

Mladá naděje pro USA

Kennedy byl jedním z nejoblíbenějších prezidentů v dějinách Spojených států. Pro Američany zosobňoval naději, mládí, úspěch a idealismus. „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete vy udělat pro vaši zemi,“ prohlásil při vstupu do prezidentského úřadu v lednu 1961. Ve 43 letech byl vůbec nejmladším šéfem Bílého domu.

Prvním testem prošel už v dubnu 1961, kdy schválil invazi na Kubu. Tento pokus o svržení tamního vůdce Fidela Castra bývá považován za jeden z největších debaklů CIA – režim na Kubě svržen nebyl, jen se vyhrotily vztahy mezi oběma zeměmi.

Nejhorší okamžiky v Bílém domě však Kennedy zažil na podzim 1962, kdy se svět ocitl na pokraji jaderného konfliktu. USA zahájily námořní blokádu Kuby poté, co tam jejich špionážní letouny objevily sovětské balistické rakety. Kennedy, čelící tlaku generálů a politických jestřábů, kteří toužili po odvetě za krach invaze na Kubu, se ale nakonec se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem dohodl a svět tak zůstal před jadernou katastrofou uchráněn.

Kennedy stál také za dosud největším úspěchem amerického vesmírného programu – projektem Apollo, který vyvrcholil v červenci 1969, kdy astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin jako první otiskli své stopy v měsíčním prachu. Na tento vesmírný program chce nyní navázat i Trump (viz Potvrzeno: Američané se vrátí na Měsíc).

Konec vlády Kennedyho přišel nečekaně při návštěvě texaského Dallasu 22. listopadu 1963. Průjezd jeho kolony městem zastavily půl hodiny po poledni výstřely, které šestačtyřicetiletého Kennedyho zasáhly do hlavy a krku. Nedlouho poté v nemocnici zraněním podlehl.