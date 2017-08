Trump omilostnil „nejtvrdšího“ šerifa, který bojoval proti migrantům

„Během působení ve funkci šerifa, Arpaio neustal ve svém životním úsilí ochránit veřejnost před pohromami zločinu a nelegálního přistěhovalectví,“ uvedl Bílý dům v prohlášení k milosti.

Šerif navzdory dřívějšímu soudnímu zákazu organizoval dopravní kontroly cíleně namířené proti přistěhovalcům, což soud letos v červenci vyhodnotil jako pohrdání soudem. V říjnu měl být vynesen rozsudek a Arpaiovi hrozilo půlroční vězení.

Pětaosmdesátiletý Arpaio, který o sobě mluvil jako o nejtvrdším americkém šerifovi, řekl agentuře AP, že si Trumpovy milosti váží a bude při prezidentovi vždy stát.

Americká unie občanských práv (ACLU) dříve uvedla, že Trumpova milost pro Arpaia by byla „prezidentským schválením rasismu“.

Trump již počátkem srpna v rozhovoru se stanicí Fox News prohlásil, že vážně uvažuje o pardonu pro Arpaia. Podobně hovořil i na nedávném setkání ve Phoenixu.

Někdejší šerif je v USA známou osobností. Patří také do skupiny lidí, kteří prohlašují, že rodný list Obamy je padělek. Podle některých spekulací se Obama nenarodil v USA, ale v zemi svého otce - v Keni. To by zpochybnilo legálnost Obamova zvolení prezidentem, protože část zastánců tradicionalistického výkladu ústavy trvá na tom, že prezident se musí narodit na území USA. Jiné názory zase tvrdí, že prezident může být jakýkoli rodilý Američan. A Obama je Američanem po matce.