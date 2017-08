Pád nejtvrdšího šerifa USA. Sveřepý kmet pyká za zátahy na migranty

Joe Arpaio se stal šerifem nejlidnatějšího arizonského okresu Maricopa County (spadá pod něj i Phoenix) v roce 1993 a ve funkci vydržel téměř čtvrt století. Potomek italských přistěhovalců a bývalý agent protidrogové agentury DEA, který sloužil například v Argentině, Mexiku či Turecku, o sobě s oblibou prohlašoval, že je „nejtvrdším šerifem v USA“



Přeplněnost místní věznice vyřešil tak, že stovky trestanců přesunul do stanového městečka, které sám označil za „koncentrační tábor“. Stovky vězňů musely v armádních stanech z dob Korejské války přežít i neúprosná vedra, ve kterých se jim roztékaly podrážky. „V Iráku je 49 stupňů, vojáci tam žijí ve stanu a žádný zločin nespáchali. Tak držte huby!“ odbyl v létě 2003 Arpaio jejich stížnosti.

Pozornost médií si vysloužil i dalšími svéráznými postupy při prosazování spravedlnosti. Obnovil tradici takzvaných „chain gangs“, tedy vězňů spoutaných řetězem a nasazených na těžké práce. Trestance také oblékl do růžového spodního prádla - aby prý zamezil jeho krádežím, ale hlavně proto, aby je ponížil.

Zátahy na migranty

Pozornost celé Ameriky mu zajistilo také zpochybňování pravosti rodného listu Baracka Obamy, ale především tvrdé tažení proti ilegální imigraci. Získal si díky němu přízeň konzervativních médií, ochránci lidských práv imigrantů ho označovali za bídáka. Kvůli zátahům na migranty se postupem času dostal do křížku s právem.

Šerifovi lidé se totiž při kontrolách dokumentů zaměřovali na Hispánce. Soudy to později označily za rasovou diskriminaci. Arpaio sám prohlásil, že nebude prověřovat doklady bělochů, protože u nich lze předpokládat, že jsou v USA legálně.



V dubnu 2013 federální soudce Arpaia vyzval, aby s takzvaným rasovým profilováním přestal. Jenže sveřepý šerif v zátazích pokračoval. V pondělí byl kvůli tomu shledán vinným z pohrdání soudem. Přispělo k tomu i jeho holedbání před kamerami, že výrok soudu hodlá ignorovat.

„Obviněný se nejen vzdal odpovědnosti, ale navíc oznámil světu a svým podřízeným, že bude pokračovat jako dřív bez ohledu na to, co říkají ostatní,“ uvedla soudkyně Susan Boltonová. Výše trestu by měla být oznámena v říjnu. Arpaiovi hrozí až půl roku za mřížemi, média se však shodují, že 85letý muž ve vězení neskončí.

Arpaio dnes už šerifem okresu Maricopa County není. V loňských listopadových volbách po 24 letech ve funkci prohrál volby, protože voliči už byli z jeho drsných praktik, soudním tahanicím a touze po mediální pozornosti unavení.

Arpaio paradoxně skončil ve chvíli, kdy v boji o Bílý dům uspěl jeho velký stoupenec Donald Trump. Současný americký prezident se rovněž rád prezentuje jako neúprosný bojovník s nelegální imigrací a do svých deportačních jednotek chce zapojit i místní policisty, kteří by měli prosazovat federální imigrační zákony.