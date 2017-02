Nejmladší africký stát postihl hladomor, v ohrožení života je sto tisíc lidí

Zástupkyně Světového potravinového programu pro Jižní Súdán Joyce Lumaová informovala o kritické situaci na konferenci v Džubě. Hladomor ve dvou jihosúdánkých regionech potvrdily také UNICEF a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Mimo lidí bezprostředně ohrožených na životě se další milion nachází na hranici podvýživy.

Až 5,5 milionu lidí se bude muset do léta potýkat s nedostatkem jídla, pokud nebudou uvolněny další prostředky na potravinovou pomoc. Podle OSN za současnou situací stojí zejména nekončící boje, které zdevastovaly zdejší zemědělství.

Lidé jsou nyní podle zástupců FAO odkázáni na chabé úlovky ryb a pojídání základních divoce rostoucích rostlin. Paradoxní je, že nedostatek potravin trápí sever země, kde se nacházejí bohatá naleziště ropy, píše server The Washington Post.

Regiony Jižního Súdánu podle ohrožení hladomorem.

Všechny výše uvedené organizace ve společné zprávě uvádějí, že při zajištění dostatečné humanitární pomoci se může situace během několika měsíců výrazně zlepšit. Vládní i opoziční síly však na mnoha místech blokují humanitární konvoje a útočí na pracovníky zahraničních neziskových organizací.



Jeremy Hopkins z UNICEF uvedl, že v Jižním Súdánu žije asi 250 tisíc silně podvyživených dětí. Zároveň varoval, že pokud se k nim včas nedostane pomoc, mnoho z nich zemře. Současná potravinová krize je nejhorší od vypuknutí ozbrojeného konfliktu.

Jižní Súdán vyhlásil před šesti lety nezávislost. V prosinci 2013 však jeden z nejchudších států světa zachvátila občanská válka. V konfliktu proti sobě stojí síly loajální prezidentovi Salvovi Kiir Mayarditovi a povstalci podporující viceprezidenta Rieka Machara. Násilnosti mají nejen politické, ale i etnické pozadí: za Kiirem stojí příslušníci jeho kmene Dink, Machara podporují Nuerové. OSN v prosinci varovala, že v Jižní Súdánu zaznamenala etnické čistky, píše al-Džazíra.

Uprchlíci a vzpomínky na hladomor

Během více než tří let konfliktu zemřely desítky tisíc lidí, milion a půl dalších uteklo do zahraničí, uvádí Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Velká část z nich se vydává přes Středozemní moře na cestu do Evropy. Dalších nejméně milion a půl lidí opustilo domovy a zůstává v uprchlických táborech přímo v Jižním Súdánu. Někteří směřují do největšího uprchlického tábora na světě Dadaab, který leží v sousední Keni (více o něm zde)

Hladomor Hladomor podle OSN nastává tehdy, jsou-li splněny nejméně tři z podmínek - pětina obyvatelstva nemá denně k dispozici jídlo, jehož hodnota činí aspoň 2 100 kilokalorií, víc než 30 procent dětí trpí podvýživou, z hladu denně zemřou buď dvě z 10 tisíc lidí nebo čtyři z 10 tisíc dětí, šíří se pandemická choroba, lidé nemají denně k dispozici ani čtyři litry vody, přesouvá se velký počet lidí, trvá civilní konflikt, lidé přicházejí o majetek a možnost výdělku.

Jižní Súdán si velký hladomor zažil už v roce 1998. V regionu Bahr el Ghazal tehdy zdevastovaly úrodu ničivá sucha a ozbrojený konflikt mezi súdánskou vládou a povstalci, kteří bojovali za nezávislost jižní části země (více o tehdejším hladomoru na stránkách Human Rights Watch).

Hlavní ekonom Světového potravinového programu Arif Husajn minulý týden agentuře Reuters sdělil, že nedostatek potravin hrozí v následujících měsících také řadě dalších afrických států. Odhaduje, že za půl roku by mohlo kvůli podvýživě zemřít v Nigérii, Somálsku, Jemenu a Jižním Súdánu dvacet milionů lidí.

Na aktuální situaci v Jižní Súdánu v pondělí zareagovala česká pobočka dětského fondu UNICEF. Na pomoc hladovějícím dětem vyhlásila humanitární sbírku. „Vleklá výživová krize způsobená neúrodou a ozbrojeným konfliktem přerostla v Jižním Súdánu ve hladomor. Pět milionů lidí nutně potřebuje potravinovou pomoc, více než milion z nich tvoří děti,“ uvedl český UNICEF v tiskové zprávě.

UNICEF v Jižním Súdánu pomáhá prostřednictvím výživových center a mobilních týmů, které se snaží zajistit speciální stravu pro těžce podvyživené děti, vysokokalorické kojenecké mléko a další pomoc.

Podívejte se, jak hladomor trápí Jižní Súdán: