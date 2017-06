Jižní Súdán svírá hlad. Stovky tisíc lidí hledají spásu v Ugandě

Jižní Súdán je zmítán etnickým násilím takřka od svého založení v roce 2011. Země se ocitla v občanské válce v roce 2013, když se prezident Salva Kiir, pocházející z etnické skupiny Dinka, rozešel s viceprezidentem Riekou Macharem, který patří k Nuerům. V srpnu 2015 dosáhli znepřátelení politici dohody o příměří, boje v zemi ale pokračují. Právě občanská válka zabránila obyvatelům na mnoha místech obdělávat svá pole, a získat tak alespoň základní potraviny.

„Nezbylo nám žádné jídlo. Všichni mají hlad,“ tvrdí Nadia Mayiguová, 32letá učitelka z městečka Likuangole. Hlad však nemají pouze civilisté, ale také ozbrojenci. Nezáleží na tom, na které ze znepřátelených stran stojí.

Podle OSN se země dostala do stavu největšího potravinového nedostatku od vzniku Jižního Súdánu, píše The Guardian. Až dvě třetiny obyvatel, tedy 7,5 milionu lidí, nemá dostatek potravin a musí se spoléhat na humanitární pomoc. V některých oblastech trpí až polovina populace podvýživou.

Vysoké ceny jídla a pomoc OSN

Kolem nedostatku potravin se točí vše. Někteří na hladu vydělávají. „Obchod funguje v pohodě. Pořád tady jsou lidé, kteří si mohou dovolit nakupovat,“ tvrdí Ibrahim Adam, obchodník ze Súdánu. Ceny jsou však přemrštěné. Najdou se však i lidé, kteří se snaží obchodem uživit vlastní rodinu.

Pětadvacetiletý Juma Gocho před několika měsíci investoval do zásob oleje a soli, nyní je prodává a za peníze kupuje od jiných obchodníků mouku. „Zažene hlad alespoň tak, abychom mohli spát. Pokud ale neotevřou zásobovací cesty, moje děti zemřou,“ tvrdí.

Situaci se v Jižním Súdánu mimo celé řady neziskových organizací snaží řešit také mise OSN, která přijde ročně na miliardu dolarů. Distribuuje zde potravinovou pomoc, kterou ve většině případů shazuje z letadel. Během období dešťů je mnoho vesnic odříznuto od okolí a spoléhají se výhradně na „pomoc z nebes“.

O mnoho lepší však není situace ani v dostupných vesnicích a městech. Své o tom ví 33letá Mary Kadaiová z města Pibor. „Měla jsem nějaký majetek, chovala jsem kozy, ale všechno je pryč,“ tvrdí. Se zoufalou situací se zde snaží pomáhat UNICEF ve spolupráci s jednou z místních nevládních organizací. V únoru zde pracovníci zaregistrovali 38 silně podvyživených dětí, v květnu se číslo vyšplhalo na 256.

„Může za to válka. Zabijí jim hospodářská zvířata. O život přijdou i jejich manželé a bratři. Musí utéct a přijdou o všechno. Spí pod stromy a pojídají trávu,“ popisuje zoufalou situaci mnoha matek a dětí manažer zdejšího centra UNICEF Harrison Jowang. Velká šance na zlepšení situace v následujících měsících podle něj není.

Uganda nezvládá nápor uprchlíků

Z Jižního Súdánu kvůli konfliktu i nedostatku potravin uprchlo už 1,6 milionu lidí. Největší část směřuje do Ugandy, kde se jich v průběhu let nashromáždilo až 950 tisíc. OSN přislíbila Ugandě pomoc. Na pátečním summitu členské země přislíbily až 352 milionů dolarů. Peníze dárců pokryjí potřebné náklady na pomoc uprchlíkům na 12 měsíců. Na dlouhodobou pomoc běžencům by podle odhadů ale byly zapotřebí dvě miliardy dolarů (46,9 miliardy korun).

Většina jihosúdánských uprchlíků v Ugandě žije v pěti uprchlických táborech na severozápadě země. Největší tábor, který se jmenuje Bidi Bidi, poskytuje střechu nad hlavou 270 000 uprchlíků.

Mezinárodní společenství označilo ugandský přístup k uprchlické krizi za jeden z nejprogresivnějších v Africe. Země například nově příchozím uprchlíkům přidělovala malý kus půdy k obdělávání.

V únoru však ugandské úřady oznámily, že se situace v budoucnu nejspíš bude muset řešit jinak. V posledních dnech musel Světový program pro výživu kvůli nedostatečným zásobám v důsledku rostoucího počtu uprchlíků snížit jejich příděly jídla.