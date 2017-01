Rodiny amerických vojáků prchaly před Kim Čong-unem, trénovaly evakuaci

Přítomnost amerických vojáků v Asii není ničím novým. Zejména v Japonsku je angažování americké armády dlouhodobě diskutovanou záležitostí. Pentagon má nezanedbatelný počet „svých lidí“ také v Jižní Koreji, kde jich operuje přes 28 tisíc. Krok je to pochopitelný. Hovoří pro něj historické události i současné hrozby ze strany lídra KLDR Kim Čong-una.

Spolu s mnohými vojáky jsou v Jižní Koreji také jejich rodiny. I přes mír musí stále myslet na možnost, že budou muset jednoho dne ze svého nového domova prchnout. Ať už kvůli válce, či přírodní katastrofě, připomíná Justin Sturn, který je autorem evakuačního plánu. A právě na takové scénáře lidé před pár dny trénovali.

Všichni rodinní příslušníci amerických vojáků absolvovali cvičení, při kterém si vyzkoušeli evakuaci ze základny v Soulu až na japonský ostrov Okinawa. Reportéry CNN celou operací provedla Nicholle Martinezová a její dvě dcerky Briannah a Alannah, jejichž otec je vojákem americké armády.

Armáda se snaží situaci nasimulovat co nejvěrněji. Každý člověk si může při evakuaci vzít jen 27 kilogramů osobního majetku. Co by si jako první vzala Martinezová? „Určitě svůj telefon,“ vypálí bez rozmyšlení. Osmiletá Alannah volí deku. Šestiletá Briannah by si vybrala panenku od tatínka. Martinezová vysvětluje, že balí jen nejnutnější věci. Pracuje sice jako fitness instruktorka, moc dobře však ví, že při evakuaci je dobré mít co nejlehčí batoh.

Evakuovaní lidé jsou v první fázi svezeni na vojenskou základnu Yongsan Garrison. Všichni dostávají speciální náramky, které zaznamenávají jejich polohu. Následuje bezpečnostní kontrola, případná registrace domácích mazlíčků a rychlé instrukce, jak použít plynovou masku v případě biologického útoku. Allanah si po chvíli stěžuje, že evakuace je příliš dlouhá. Odlet komerčním letem by podle ní byl rychlejší.



Sturn vysvětluje, že v případě přírodní katastrofy by americká vláda své obyvatele skutečně evakuovala na palubě běžných letadel. „ My tady ale zkoušíme nejhorší možný scénář a tím je vstup severokorejských vojsk,“ popisuje.

Po registraci a rychlém načrtnutí plánu evakuace čeká na účastníky cvičení asi hodinový pozemní přesun z registračního místa do tábora Camp Humphreys ve městě Pchjongtchek. Civilisté zde projíždějí kolem armádní techniky. Cílem je přistávací plocha pro helikoptéry CH-47 a Chinook. Na palubě si lidé vyslechnou bezpečnostní instrukce a dostanou špunty do uší.

Stroje s nimi směřují dál na jih do města Tegu na americkou základnu Camp Walker. Zde dostanou jednoduchou večeři a stráví tu noc. Čeká je budíček v pět hodin ráno, rychlý nástup do aut a cesta na základnu letectva Korejské republiky v Kimhe.

Na přistávací dráze je pro ně přistavena legenda amerického letectva C-130 Hercules. Připoutat, špunty do uší a letoun se za hřmění motorů zvedl k nebi. Příští stanice – Okinawa, kde má americká armáda několik velkých základen.



Přistání na japonském letišti je pro dcery Martinezové to nejlepší z celého dobrodružství. „Myslela jsem si, že pojedeme nějakým tajným tunelem,“ vypráví Alannah. „Tak zavři oči a představuj si to,“ odvětí ji na to její matka.

Ona na rozdíl od dětí přemýšlí i o tom, jaká by byla skutečná evakuace. Že by za sebou musela nechat všechen majetek, jí nevadí. „Nejdůležitější je, že bychom se s dětmi dostaly do bezpečí,“ vysvětluje. Tížilo by ji něco dalšího. „Vědět, že za sebou nechávám svého manžela, to by bylo to nejtěžší,“ dodává.