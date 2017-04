Jsem rád, že mi prezident Zeman vyjádřil sympatie, řekl na Hradě Zimola

Nová koalice na jihu Čech bude už bez Zimoly jako hejtmana. Zlomila mu vaz kauza jeho nového rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a přemrštěných odměn ve společnosti Jihočeské nemocnice.

Končící hejtman ale ve středu na Hradě řekl jiný důvod, proč odstoupí ve čtvrtek odstoupí z čela jihočeského hejtmanství. „Pouze a jedině na základě velmi brutálního politického tlaku, který na mě byl zhruba v posledních šesti týdnech vyvíjen,“ řekl Zimola. Zdůraznil, že na něj ani nebylo podáno trestní oznámení, ani nebyl policií požádán o podání vysvětlení.

Třaskavou věcí je teď zejména to, že Zimola ze svého pádu obvinil kolegy z vedení strany. „Nemám žádné důkazy, nicméně jsou stopy toho, že celá kauza byla koordinovaná některými lidmi z vedení ČSSD, na tom trvám,“ prohlásil v pondělí v rozhovoru pro Aktuálně.cz (více zde). Ani po středeční schůzce se Zemanem ale nikoho z kolegů nejmenoval. „Já jsem na nikoho neukázal, protože ani nemám důkazy,“ řekl iDNES.cz po schůzce s prezidentem.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka se od Zimolova nařčení ihned distancoval. „Vedení ČSSD nemá s kauzou chaty Jiřího Zimoly ani se záležitostí mnohamilionových odměn některých lidí ve vedení jihočeských nemocnic nic společného. Zimola by neměl hledat chyby u druhých, ale výhradně u sebe,“ reagoval na jeho výpad.

Zimola je připraven se ucházet o důvěru voličů ČSSD

„Jsem rád, že jsem měl panu prezidentovi možnost vysvětlit podrobnosti těch takzvaných Zimolových kauz,“ uvedl končící hejtman. „Pan prezident vzal mé vysvětlení s uspokojením na vědomí,“ prohlásil Zimola. „Nedojde-li k jakýmkoli krokům ze strany vedení sociální demokracie, pak budu figurovat na posledním, dvaadvacátém místě jihočeské kandidátky a jsem připraven se ucházet se o důvěru voličů,“ řekl. Připomněl, že to byl on, kdo třikrát vyhrál krajské volby s ČSSD a jednou i parlamentní.

Svým vyjádřením potvrdil, oč mu nyní hlavně jde. I když je na posledním místě jihočeské kandidátky ČSSD pro podzimní volby, ve svém kraji byl až dosud populární a má tedy šanci, že by ho voliči ČSSD vynesli preferenčními hlasy nahoru.

A to by se mu mohlo hodit, jestliže se potvrdí průzkumy a sociální demokracie přijde o pozici nejsilnější strany v zemi. Strana by pak mohla hledat i nástupce současného premiéra, který nechce jít do vlády s ANO z pozice slabšího vládního partnera a radši by stranu odvedl do opozice. Nelíbí se mu totiž ani varianta „všichni proti Babišovi“, tedy koalice ČSSD s pravicovými stranami. Zimola, podobně jako Zeman, se k ANO staví vstřícněji. Ostatně i proto šéf ANO Andrej Babiš podporoval, aby koalici po krajských volbách sestavoval on a nikoli Radka Maxová z hnutí ANO, která také měla tuto ambici.

Jenže vedení ČSSD teď řeší, jestli má Zimola na kandidátce pro volby do Sněmovny vůbec být. Zimola také patří ke kritikům vedení ČSSD v čele se Sobotkou, jehož vztah s prezidentem Zemanem je komplikovaný. Zeman je přesvědčen, že Sobotka patří k těm, kdo ho v roce 2003 nevolili na Hrad. A dlouhodobě dává najevo, že on těm, kdo mu ublížili – ať skutečně, či domněle – neodpouští. Prezidentova podpora by se teď Zimolovi mohla hodit, protože má na část ČSSD stále vliv.

„Pana prezidenta jsem o žádnou podporu požádat nepřišel,“ tvrdil ale ve středu Zimola. Potěšilo ho však to, že mu prezident vyjádřil sympatie. Předsednictvo ČSSD bude jihočeskou kandidátku schvalovat 12. května. „Chci pevně věřit, že strana se stočtyřicetiletou hrdou minulostí nebude praktikovat jakékoli nedemokratické praktiky,“ řekl končící hejtman.

Sobotka má šanci odstranit účastníka „lánské schůzky“

Sobotka má ještě minimálně jeden důvod, proč svého rivala z jihočeské kandidátky úplně dostat. Po volbách 2013 totiž za prezidentem Zemanem do Lán zamířila skupina sociálních demokratů, včetně Zimoly, a den poté se pokusili Sobotku svrhnou z čela strany, ač vyhrál volby.

To se jim nepovedlo, Sobotka sestavil vládu s ANO a lidovci a své stranické rivaly dokázal zbavit vlivu. Michal Hašek už není hejtman, Jeroným Tejc oznámil odchod z politiky a na březnovém sjezdu ČSSD neuspěl v kandidatuře na prvního místopředsedu, Zdeněk Škromach vypadl ze Senátu.

Z tehdejších účastníků nezdařeného „lánského puče“ zůstali jen ministr vnitra Milan Chovanec, který ale včas otočil a přidal se na Sobotkovu stranu, a pak také Zimola, který ale končí na pozici hejtmana právě teď.

Opozice a následně i ANO kritizovaly v minulých dnech jihočeskou sociální demokracii za to, že předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha má roční příjem 7,2 milionu korun. Zároveň kritikům vadilo, že Bláha nechává v Lipně nad Vltavou stavět pro Zimolu rekreační dům. Zimola to označil za pseudokauzy, ohlásil ale rezignaci a plánuje se očistit prostřednictvím auditu.

Kvůli neshodám ohledně krajského zdravotnictví a Zimolovým kauzám padla jihočeská krajská koalice ČSSD s ANO a Jihočechy 2012. ANO chtělo sestavit novou krajskou vládu bez sociálních demokratů, Zimola ale svým ohlášeným odstoupením z funkce hejtmana otevřel cestu pro vytvoření nové krajské koalice ČSSD s KDU-ČSL, Jihočechy 2012 a uskupením Pro Jižní Čechy. Novou jihočeskou hejtmankou se má stát sociální demokratka Ivana Stráská.