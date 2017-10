Pospíšil podal přihlášku do TOP 09. Objevují se hlasy, že by ji měl vést

13:25 , aktualizováno 13:25

Europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podal přihlášku do TOP 09. O možné kandidatuře do vedení strany je ale podle něj předčasné mluvit. Někteří straníci však již říkají, že by měl nahradit Miroslava Kalouska.