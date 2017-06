Paroubek předčasně ukončil rozhovor v Českém rozhlase a odešel

Paroubek si podal přihlášku do ČSSD, kterou v minulosti vedl, v Cerhenicích na Kolínsku. Stranické stanovy ale uvádějí, že případný návrat do strany musí schválit jeho původní domovská organizace a také příslušný okresní a krajský výkonný výbor. Pražský výbor sociální demokracie Paroubkův návrat neschválil (více jsme psali zde). „V Praze se trošku unáhlili, vyjádřili svůj světový názor,“ komentoval to v pátek v rozhlase bývalý premiér.

Paroubek dále řekl, že chtěl vstupem ČSSD morálně podpořit v těžké situaci, když má nízké preference a členové ubývají. Odmítavé hlasy od sociálnědemokratických špiček zhodnotil slovy, že se asi domnívají, že se hlásí na stranického předsedu, a bojí se toho, co bude po neúspěšných volbách, které podle Paroubka skončí pro ČSSD tragédií.

„Pokud nemáte nic jiného k tomu, tak já bych přešel meritorně k těm věcem, které jsou zajímavější. Mě tohleto, upřímně řečeno, co je ve stanovách, tak nezajímá. Jestli budu členem, dobře, když nebudu členem, tak taky dobře. Pojďme se bavit o politice,“ nabádal Paroubek redaktora, který ale od dotazů ohledně stranických stanov neustoupil. Paroubek ho varoval, že pokud nebudou diskutovat „o užitečných věcech“, „támhle jsou dveře a já odcházím“. Po chvíli svá slova naplnil.

Na opětovný vstup Paroubka do ČSSD se vztahuje přísnější ustanovení stanov, protože potom, co stranu opustil, založil a určitou dobu vedl politické uskupení Národní socialisté - levice 21. století. Strana ve volbách neuspěla.