To není pan farář? Drahoš v Opavě rozpačitě rozjel prezidentskou kampaň

Senioři na židlích a kolečkových křeslech ani nedutají, někdo na uvítanou zatleská. Drahošova beseda v jídelně domova pro seniory v Opavě začíná. Prezidentský kandidát se představí, chvíli už mluví, když tu se z publika najednou ozve: „To není ten pan farář?“

Bývalý akademik Drahoš v pátek začal svoji prezidentskou kampaň „v jámě lvové“ na severu Moravy, kde lidé volí spíše Miloše Zemana.

Některé věci dělají stejně, Miloš Zeman, Michal Horáček i Jiří Drahoš. Patří mezi ně „povinná“ návštěva tradiční české firmy. Družstvo Slezská tvorba v Opavě vyrábí ručně vánoční ozdoby. Ženy je s neuvěřitelnou přesností vyfoukávají a malují. V místnosti, kde to páchne acetonem, se vrší krabice ozdobami.

Chemik Drahoš si to tu užívá, protože jde vlastně o chemický provoz. S místním šéfem, také vystudovaným chemikem, vzpomíná na pedagoga na vysoké škole v Pardubicích, kterého oba znali. V podnikové prodejně pak Drahoš na konci i nakupuje. Příjemná turistická exkurze. Když ale končí, nemohl se reportér MF DNES nezeptat: „Ale vy jste tady vůbec nelovil žádné voliče? Miloš Zeman už by udělal besedu na dílně.“ Jiří Drahoš se na okamžik zarazí a povídá: „No jo, no, tak příště.“

V blízkém domově důchodců už určitě nějaké ulovil. Drahoš začíná připomenutím, že i on už je vlastně důchodce, i když pořád pracuje. Vypráví, že je z Jablunkova na druhém konci Slezska a že mluví nářečím „po našemu“. Jablunkov je Drahošovo oblíbené téma.

Občas musí skákat od jednoho tématu k druhému, ale nakonec se diskuse rozproudí. Samozřejmě se bývalý předseda Akademie věd nevyhne otázce: A kdy nám přidáte na důchodech? „Jako prezident přidat nemůžu, ale můžu tlačit na ministra,“ přiznává Drahoš.

Někdo další z publika naštěstí pro Drahoše převede řeč na jiné téma, že „ten (Marek) Benda nikdy nerobil a vždycky dělal jen poslance“. Drahoš se chytá: „Tak to není můj případ, naše rodina si i domek postavila svépomocí.“



Nakonec se Drahoš už opravdu odváže, když přijede opozdilý klient na elektrickém vozíku a kandidát na Hrad ho žoviálně přivítá: „Vy máte teda ale mašinu.“

Přesto se diskuse rozproudila a místní se dožadovali i podpisových archů. Ukázalo se, že nejsou k mání, protože Drahoš s nimi nechtěl důchodce obtěžovat. Naštěstí pro ně jeho „tisková šéfová“ (jak ji Drahoš nazývá), Lenka Pastorčáková, pro ně došla do auta.

Manželka Jiřího Drahoše Eva pak při přejezdu v superbu, kterým štáb Jiřího Drahoše po Moravě cestuje, s nadsázkou poznamená, že Jiří Kajínek by možná měl teď větší šanci na Hrad než její manžel.

Třetí páteční zastávka byla v místním opavském Evžen Jazz Café, kde měl Drahoš besedu. Tam panuje uvolněná atmosféra. Fotkami muzikantů na zdech a červeným nasvícením trochu připomíná i otřískaný rockový klub. Místní příznivci mají připnuté placky s­ nápisem „Jirka je můj Drahoš“.

Tady je Drahoš mezi svými a s členy několika místních sborů dokonce zpívá skladbu Leoše Janáčka Láska opravdivá.

Pak ho u piva zpovídá moderátor, sociolog Jiří Siostrzonek. První otázka byla logická: „To jste se jednou ráno probudil a řekl si, že budete prezidentem?“

„Ze začátku jsem to považoval za úplný nesmysl. To považujete nejdřív za úplnou pitomost,“ říká Drahoš. „Ale nikdo jiný se neobjevil, tak jsem se tím začal vážněji zabývat,“ začal už uvolněně vyprávět svůj docela známý příběh.

Do obávané Orlové

První den byl možná místy rozpačitý, přesto je vidět, že se Drahoš za pochodu pomalu učí, jak oslovit publikum.

První průzkumy ukazují, že má podporu těsně pod dvaceti procenty (je třetí za Zemanem a Horáčkem), ale v druhém kole už by svedl se Zemanem vyrovnaný souboj a­ Horáčka dokonce porazil.

Tento týden přistál na Drahošově transparentním účtu zatím největší jednorázový sponzorský dar. Podnikatel Martin Wichterle mu poslal půl milionu korun. S nimi už má Drahoš pohromadě 3,8 milionu korun.

A jak si kampaň užívá manželka Eva Drahošová? „No zatím nám nikdo nevynadal, ale Lenka (mluvčí) mě straší Orlovou,“ usmívá se budoucí možná „první dáma“. Do Orlové jede Drahoš v sobotu, a to je asi ještě větší Zemanova bašta.

