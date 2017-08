Státní zástupce se odvolal v případu znalce Dolečka, požaduje tvrdší trest

Jiřího Dolečka soud v srpnu odsoudil k odnětí svobody na osmnáct měsíců se zkušební dobou na dva roky. Doleček měl taky zaplatit 7800 korun, tedy částku, kterou za vypracování posudku dostal.

Penzionovaný dopravní znalec za svým obviněním vidí spiknutí vyšší moci. „Já prohlašuju, že na policii a státním zastupitelství žádné vyšetřování mého činu neproběhlo,“ uvedl ve své závěrečné řeči. „Co slovo, to lež,“ komentoval obžalobu. Celý proces je podle něho vykonstruovaný, stejně jako proces Romana Janouška. „Můj posudek je nevyvratitelný,“ trval na svém.

Podle Šťastného je však soudem uložený trest vzhledem k závažnosti činu nepřiměřeně mírný. „Především je na místě uložit podstatně přísnější peněžitý trest, který by pro obžalovaného byl citelným zásahem do jeho majetkových poměrů. Navrhuji peněžitý trest ve výši alespoň padesát tisíc korun. Na místě je také přísnější podmíněný trest odnětí svobody, který navrhuji ve výměře dvou let se zkušební dobou na tři roky,“ uvedl.

Jestli se proti rozsudku odvolal i obžalovaný, zatím není známo.