Na jihu jsou stále stovky lidí bez elektřiny, některé vlaky pojedou až zítra

„V současné době se stav oproti včerejšímu večeru o něco zlepšil, podařilo se nám během noci zprovoznit další linky v oblasti Kaplicka a Lipenska,“ uvedl pro iDNES.cz před devátou hodinou ráno mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Přesto však nadále v této oblasti přetrvávají obtíže. Především se jedná o okolí Želnavy na Lipensku.

„Zbývá ještě několik desítek až stovek domácností, které jsou bez dodávek elektřiny, ale troufám si odhadnout, že během dnešního dne dokážeme tyto poruchy odstranit,“ dodal mluvčí.

Do pondělního rána mohou zůstat bez proudu místa bez trvalých odběrů. „Jsou to zákazníci, kteří neodebírají elektřinu trvale jako například rekreační objekty,“ vysvětlil Vácha.

Následkem silných bouřek, které zasáhly Jihočeský kraj v noci z pátka na sobotu, byly na mnoha místech popadané stromy a technici se na místo složitě dostávali. Jednalo se zejména o okres Český Krumlov a částečně o rozhraní okresů Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Během noci z pátka na sobotu společnost E.ON zaznamenala až desetitisíce výpadků elektřiny (více čtěte zde).

Přerušený provoz na čtyř tratích

Mimo provoz nadále zůstávají čtyři tratě v Jihočeském kraji. „Jedná se o trať z Českých Budějovic do Českých Velenic, kde je nesjízdný úsek Jílovice - České Velenice, dále z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. U obou by mohl být obnoven provoz do nedělního poledne,“ řekl dopoledne Pavel Tesař ze Správy železniční a dopravní cesty.

Problémy přetrvávají na trati z Veselí nad Lužnicí do Počátků-Žirovnice, která bude pravděpodobně zprovozněna až v pondělí odpoledne. „Poslední je trať Rybník - Lipno nad Vltavou, ta bude v provozu asi až v průběhu příštího týdne,“ doplnil Tesař.