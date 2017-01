JAR, země zaslíbená. Drtivá většina afrických migrantů do Evropy nemíří

„Média hodně řeší migraci do evropských zemí. Značný pohyb však můžeme pozorovat i v samotné Africe,“ řekl listu The Guardian Marc Gbaffou z organizace Africa Diaspora Forum.

Loni podle statistik Mezinárodní organizace pro migraci přišlo do Evropy nejvíce lidí ze Sýrie a Afghánistánu, hned za nimi figurují Nigerijci a Eritrejci (viz box). Přestože Itálie loni hlásila rekordní počet migrantů (181 436 lidí), podle odborníků rozhodně nelze mluvit o africkém exodu.

Odkud přišlo do Evropy nejvíc lidí čísla za rok 2016 Sýrie 79 238

Afghánistán 41 198

Nigérie 36 352

Eritrea 20 176

Irák 25 877

Guinea 12 534

Pobřeží slonoviny 11 556

Gambie 11 384

Senegal 9 643

Pákistán 8 095 zdroj: International Organization for Migration

Přesná čísla nejsou k dispozici, odborníci však odhadují, že z vlasti odešlo asi sedmnáct milionů Afričanů. Vyhnaly je konflikty v Libyi, Somálsku, Burundi, Nigeru, Středoafrické republice či Jižním Súdánu. V posledních letech tak počet afrických běženců vzrostl o pětinu. Do Evropy zamířila pouhá tři procenta z nich. Někteří odcestovali do ropných monarchií na Arabském poloostrově, většina však hledá štěstí v jiných koutech černého kontinentu.

Pro mnohé z nich už desítky let představuje zemi zaslíbenou Jihoafrická republika, nejbohatší africký stát. Odhady hovoří o 1,5 milionu až 3,2 milionu migrantů žijících v JAR. Většina přichází ze sousedních zemí, jako jsou Mosambik či Zimbabwe, někteří však dorazili až z Maroka či Eritreje.

Hadi, žalář, pogromy

Somálec, který má dostatek peněz a všechna potřebná víza, dojede z Keni do JAR autobusem za týden. Cesta ho vyjde v přepočtu asi na padesát tisíc korun. Takový luxus si však může dopřát jen málokdo. Většina migrantů musí spoléhat na převaděče a zkorumpované úředníky. Stovky kilometrů se plahočí pěšky nebo se plaví podél pobřeží na chatrných bárkách.

Někteří skončí za mřížemi: věznice v Keni a Zimbabwe jsou plné Somálců chycených bez náležitých dokumentů. Další na cestě čeká smrt. „Někteří se utopí v řece, uštkne je had, zabije je nějaké zvíře, nebo podlehnou žízni a hladu. Mladší to mají snazší, na cestu se však někdy vydávají i děti nebo staří lidé,“ řekl novinářům etiopský emigrant, který do Johannesburgu dorazil loni.

Afričané začali do Jihoafrické republiky proudit ve velkém po roce 1994, kdy v zemi skončil apartheid. Dnes v JAR čeká na vyřízení žádosti o azyl více než milion lidí, což je nejvíc na světě. V Johannesburgu jsou některé čtvrti obývané jen imigranty z východní Afriky, kteří si zde vybudovali kostely, mešity či restaurace.

Migrační krize je zde podobně jako v Evropě citlivé téma a v zemi čas od času propuknou vlny xenofobního násilí. Naposledy v dubnu 2015 v Durbanu, kde útočníci vypalovali obchody přistěhovalců. Během pogromů zahynulo sedm imigrantů. Zášť vůči cizincům živí nejen chronická nezaměstnanost a nedostatek bytů, ale také rétorika některých politiků.

Příliv lidí proudících po bezmála 6 500 kilometrů dlouhé migrační trase táhnoucí se od Afrického rohu po hranice JAR zřejmě jen tak neustane.

„Stále budou přicházet. Někteří jsou bohatí a chtějí tady ještě zbohatnout. Ostatní jsou chudí a míří sem, aby změnili své životy. A mnoho z nich si prostě myslí, že v cizině budou svobodní. A to jim stačí,“ uzavírá Gbaffou.