Česká „válka“ o Jeruzalém. Údaj ve školním atlasu strhl diplomatický boj

Na Jeruzalém si však kromě Izraele činí stejný nárok i Palestinci.

Podle informací MF DNES došel spor o atlas tak daleko, že diplomatické kruhy dokonce připravují telefonický rozhovor mezi premiéry obou zemí. MF DNES tuto informaci získala od dvou dobře informovaných zdrojů jak z české, tak z izraelské strany. Úřad vlády to však popřel a izraelské velvyslanectví v Praze případný telefonát nechtělo komentovat.

Jeruzalém coby hlavní město Izraele se objevil ve školním atlase firmy Shocart, podle kterého se děti učily od roku 2011. Atlasy totiž tehdy od ministerstva školství získaly doložku. Díky ní mohou školy žádat o­ proplácení peněz za jejich nákup.

Tento údaj je však v rozporu s pozicí Palestinců, kteří za své budoucí hlavní město považují východní část Jeruzaléma. Palestinské velvyslanectví se proto se stížností obrátilo na ministerstvo školství.

Ministerstvo se omlouvá

Po vzájemném jednání od něj velvyslanec Khaled Alattrash letos v ­srpnu obdržel dopis, v němž jej náměstkyně Dana Prudíková ujišťuje, že bude požadovat, aby tato chyba byla v českých školních atlasech opravena.

Teď se však ministerstvo za nepřesnou formulaci v dopise omlouvá. „Ministerstvo školství lituje nešťastně zvolené formulace v dopisu, která mohla způsobit nynější nesprávné interpretace,“ uvedl ve čtvrtek resort v tiskové zprávě.

„První reakcí bylo překvapení, protože jsem vlastně ani nevěděl, co jsme udělali,“ popisuje Karel Kršák, jednatel společnosti Shocart, co si pomyslel, když mu začaly chodit desítky e-mailů plné výčitek a obvinění z údajného antisemitismu. Do vydavatelství přišlo i přání, aby ho navštívil Islámský stát. Ještě větší vlna naštvaných reakcí zaplavila ministerstvo školství.

O věc se postupně začala zajímat také izraelská strana. A velvyslanci Garymu Korenovi se dopis ministerstva školství na palestinskou ambasádu moc nezamlouvá. „Od spojence a přítele, za kterého Českou republiku považujeme, bych očekával jiný postoj,“ uvedl pro MF DNES. „S českými úřady o ­této záležitosti jednáme. Nicméně jsem přesvědčen, že většina české veřejnosti bude stát při nás,“ dodal Koren.

„Ten atlas uvádí něco, co je nepřijatelné nejen podle nás, ale podle mezinárodního práva nebo oficiálních postojů EU,“ vysvětlil před časem palestinský názor velvyslanec Alattrash.

Oficiální reakcí české diplomacie zůstává tisková zpráva ministerstva zahraničí. „Stát Izrael vyhlásil za své hlavní město Jeruzalém. Status Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael však není mezinárodně uznán,“ uvedlo ministerstvo s ­tím, že sídlem českého velvyslanectví je Tel Aviv.

Evropská unie anexi neuznává

„Izrael považuje Jeruzalém za své hlavní město na základě svého jednostranného rozhodnutí z konce roku 1949,“ popsal pro MF DNES orientalista Jan Zouplna.

Před sedmašedesáti lety však Izrael kontroloval pouze západní část města, zatímco tu východní získal až ve válce v roce 1967. A ­v roce 1980 město prohlásil za svou věčnou a nedělitelnou metropoli. S tím však většina světa nesouhlasí. „Evropská unie neuznala izraelskou anexi Východního Jeruzaléma,“ vysvětlila pro MF DNES pozici EU mluvčí její diplomacie Maja Kocijančičová.

Podobně jako české ministerstvo zahraničí se přitom odvolává na rozhodnutí své Rady pro zahraniční věci, podle níž by se Jeruzalém měl stát budoucím hlavním městem obou zemí.

Od jednostranného vyhlášení Jeruzaléma za izraelské hlavní město se sem přesunula většina státních institucí. Zdejší unijní zástupci však podle slov Kocijančičové navštěvují pouze ty úřady, které se nacházejí na izraelské straně linie rozdělující město na východní a západní část.

„Postoj EU k této věci je z hlediska Izraele velmi pokrytecký, poškozující a nahrává do karet propalestinské propagandě,“ shrnul názor Izraele na postoj Unie Gary Koren, jeho velvyslanec v Česku.

