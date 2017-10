Saúdská armáda blokuje jemenské přístavy. Zemí se šíří cholera a hlad

Jemen sužuje od roku 2014 konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Hútíové, podporovaní šíitským Íránem, a vláda prezidenta Abdara Rabbúa Mansúra Hádího, které pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si již vyžádala více než deset tisíc životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domovy. Nějakou formu pomoci potřebuje podle OSN devatenáct milionů lidí v regionu.

Zahraniční pomoc však přichází jen zřídka. Z velké části za to může blokáda vedená Saúdskou Arábií. Singapurské plavidlo Kota Nazar loni do Jemenu vezlo 636 kontejnerů s ocelí, papírem, léky a dalším zbožím. Směřovalo do největšího nákladního přístavu ve městě Hodejda. Do cíle však nikdy nedoplulo. Podobně jako desítky dalších lodí skončilo v sevření válečných plavidel Saúdské Arábie, která stráží jemenské přístavy.

Námořní blokáda zemi trápí od roku 2015. Saúdská armáda je přitom nekompromisní. Do Jemenu nepouští takřka žádná plavidla. Cílem blokády bylo původně zastavení dodávek zbraní Hútíům. Netrvalo však dlouho, a do Jemenu se nedostaly ani lodě vezoucí základní potraviny a léky. Zadržování lodí se základním zbožím potvrdila i OSN.

Jemen přitom už před válkou z velké části spoléhal na import – dovážel 85 procent veškerých potravin a léků. Za prvních osm měsíců letošního roku do přístavu v Hodejdě podle údajů Světového potravinového programu přicestovalo pouhých jednadvacet nákladních lodí, loni ve stejném období to bylo 54 lodí, před válkou dokonce 129 plavidel.

Pro lodní dopravu je klíčový přístav Hodejda na západě Jemenu

Saúdskoarabský velvyslanec při OSN Abdalláh Muallimí však minulý týden prohlásil, že arabská koalice rozhodně neblokuje komerční ani humanitární plavidla, která do Jemenu přivážejí potraviny, léky a palivo. „Mohu vás ujistit, že žádným dodávkám humanitární pomoci do Jemenu nebráníme. Vyhovíme každé žádosti o vplutí do přístavu od těchto plavidel. My sami dodáváme do Jemenu nejvíce humanitární pomoci. Blokování další pomoci by nedávalo smysl,“ sdělil Muallimí.



Prošlé léky a milionové náklady

Společné vyšetřování OSN a agentury Reuters však ukazuje, že blokáda takových plavidel je ze strany Saúdské Arábie běžnou praxí. V případě lodě Kota Nazar a dalších dvanácti plavidel například Saúdové zabránili v přístupu do přístavu i přes ujištění ze strany OSN, že plavidla nevezou žádné zbraně. Sedm z těchto lodí vezlo potraviny, léky a další zásoby pro civilisty.

Jeden ze strojů měl na palubě antibiotika, chirurgické nástroje či léky na malárii a choleru pro tři sta tisíc lidí. Loď byla zadržována Saúdskou Arábií více než tři měsíce, během kterých se poškodila nebo prošla léčiva v hodnotě dvaceti tisíc dolarů, informovala organizace Save the Children. Zpráva Human Rights Watch zase informuje o blokádě sedmi tankerů, které vezly ropu do přístavů kontrolovaných Hútíovci. Na dodávky ropy by se přitom blokáda vztahovat neměla.



Kvůli bezpečnostním rizikům a blokádě přístavů přestaly plout nákladní lodě velkých světových dopravců. Na počátku letošního roku přerušení dodávek ohlásila švýcarská společnost MSC a singapurská PIL.

Zpráva Rady bezpečnosti OSN z dubna letošního roku popisuje, že některá plavidla se přes blokádu dostala, byť za vysokou cenu. Dokument zmiňuje jeden z případů, kdy loď musela čekat 396 dní, než mohla připlout do přístavu v Hodejdě. Během čekání dopravce přišel o 5,5 milionů dolarů na dodatečných nákladech za palivo a chlazení nákladu.

Nedostatek jídla a balancování na hraně hladomoru

Blokádou nejvíce trpí civilisté. Osmatřicetiletý Ali Šouí musel utéct společně se svými čtyřmi dětmi z území kontrolovaného povstalci. Jen těžko tam sháněl základní potraviny. Cena pytle mouky se od zahájení blokády zdvojnásobila. Léky nejsou k dostání vůbec. „Lidé si nemohou kupovat jídlo. Situace je hrozná,“ popsal.

Nedostatkem jídla trpí podle podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) čtrnáct milionů lidí a na 3,3 milionu dětí je podvyživených. Riziko zdravotních problémů je přitom u podvyživených dětí mnohonásobně vyšší (grafiku s rozložením nedostatku potravin v Jemenu a vývoj nákazy cholerou najdete zde).



Západní média šokoval případ osmnáctileté Sajdy Ahmad Baghiliové, která kvůli nemoci a nedostatku léků i potravin téměř zemřela. Snímky na kost vyhublé dívky se staly symbolem ve světě přehlíženého konfliktu (více zde).

V zemi se rovněž šíří cholera. Nemoci už podlehlo více než dva tisíce lidí. U 750 tisíců dalších mají lékaři podezření na nákazu, uvádí MVČK s tím, že počet předpokládaných případů cholery by mohl do konce roku v této zemi dosáhnout jednoho milionu.



Epidemie cholery v Jemenu propukla v říjnu roku 2016. Nákaza se šířila do prosince, kdy začal počet případů klesat, nemoc se ale zcela vymýtit nepodařilo. Druhá vlna epidemie pak začala letos v dubnu.

Nařčení z válečných zločinů

Jemen má asi 26 milionů obyvatel, z toho téměř patnáct milionů je odříznuto od zdravotní péče. V zemi zničené válkou je nyní funkčních jen asi 45 procent zdravotnických zařízení.

OSN na sklonku září rozhodla, že do Jemenu vyšle své odborníky. Ti mají vyšetřit porušování lidských práv a množící se obvinění z páchání válečných zločinů. Poté mají do jednoho roku podat zprávu o situaci. OSN rovněž obvinila Saúdskou Arábii, že je odpovědná za smrt nejméně sedmi set jemenských dětí. Rijádu připisuje také útoky na desítky škol a nemocnic. Podle zprávy OSN se v Jemenu odehrávají nepřesné vojenské operace, při nichž není brán ohled na civilisty.

Muallimí to však popřel. „Snažíme se s maximální péčí a opatrností vyhnout se útokům na civilisty,“ řekl. Muallimi před pár dny prohlásil, že civilisty ohrožují šíité a jejich spojenci, kteří používají i děti jako lidské štíty. Arabská koalice, jíž Saúdská Arábie velí, se už loni ocitla na černé listině OSN. Tehdejší generální tajemník OSN Pan Ki-mun ji však později nechal z listiny vyškrtnout.

