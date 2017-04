Výsledky přijímaček dostanou školy v pátek, Cermat ladí zveřejnění testů

Původně měl Cermat v úmyslu zadání testů zveřejnit 12. května, ministryně školství se však po schůzce s jeho ředitelem Jiřím Zíkou rozhodla termín urychlit. Děti a jejich rodiče si ho budou moci stáhnout ze speciálního webu už po 28. dubnu. „Chceme zachovat rovný přístup všech uchazečů a umožnit, aby měli testové sešity zkoušek, které konali, k dispozici,“ říká Zíka.

Největší zájem byl o gymnázia K letošním přijímacím zkouškám bylo podle Cermatu přihlášeno víc než 86 000 dětí. Největší zájem byl o osmiletá gymnázia, tři čtvrtiny zájemců o maturitní obor si podaly dvě přihlášky. Ředitel Cermatu Valachovou ujistil, že přijímací zkoušky se uskutečnily organizačně i technicky bez vážnějších problémů, uvedla mluvčí ministerstva.

Nejpozději v pátek v poledne budou mít školy k dispozici výsledky přijímacích testů z českého jazyka a matematiky, které v minulých dnech absolvovaly děti, které se hlásí ke studiu. Ty si pak budou moci nejpozději v sobotu z webu Cermatu stáhnout zadání testů i s klíčem správných odpovědí. „Nezatížíme tak školy, zefektivníme možnost seznámit se s testem, pokud si ho uchazeči nevzali přímo u zkoušky, a neporušíme pravidla srovnatelnosti podmínek zveřejněním testů,“ dodává ministryně Valachová.

Ke stažení testů budou děti potřebovat zadat své rodné číslo a příjmení. „Dostanou text zadání a klíč správných odpovědí,“ říká Jan Pohanka, tiskový mluvčí Cermatu. Na technickém řešení se v tuto chvíli pracuje, využit při něm bude software, který se používá ke zveřejnění maturitních výsledků.

„Zprovozněn bude přístup k testovým zadáním nejpozději během soboty, jestli to bude ráno, nebo večer, to vám ale nyní neřeknu, teprve na tom pracujeme,“ dodává Pohanka. Po 12. květnu, kdy proběhne náhradní termín přijímacího řízení, dá Cermat testová zadání k dispozici veřejnosti.

Vyplněné testy dá rodičům škola

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se po dvou letech pilotního testování letos konají poprvé plošně ve všech školách s maturitními obory. Už týden na ně netrpělivě čekají žáci devátých tříd, kteří se hlásí na čtyřleté střední školy, i uchazeči o studium na víceletých oborech. Ti, kdo se hlásí na dvě střední školy, testy vyplňovali dvakrát, počítat se jim bude lepší výsledek.

Vyplněné testy na webu nebudou, to by podle Pohanky bylo technicky příliš náročné, mimo jiné kvůli nárokům na úložný prostor. „Ohodnocený záznamový arch budou mít zákonní zástupci k dispozici na střední škole,“ říká Pohanka. O nahlédnutí nebo kopii záznamového archu lepšího i horšího pokusu svého dítěte mohou rodiče požádat ředitele školy.

Zveřejnění testových zadání nařídila ve středu ministryně Valachová v reakci na ostrou přestřelku mezi ředitelem Cermatu a zakladatelem iniciativy Maturitní data - odtajněno Oldřichem Botlíkem. Ten zadání jednotného testu z českého jazyka a matematiky vyvěsil na internetu 13. dubna, tedy den po prvním termínu přijímaček na čtyřleté maturitní obory.

Cermat po něm požadoval okamžité stažení testů s tím, že je vyvěsil neoprávněně. Zíka si nechal zpracovat právní analýzu, ze které vyplývá, že Botlík zveřejněním zadání porušil autorský zákon. Botlík oponoval tím, že na dokumenty tohoto typu se autorský zákon nevztahuje.

Nevěděla jsem o tom a vadí mi to, říká matka školáka

Žáci přitom měli na zadání testových otázek nárok hned po přijímacích zkouškách. a to jako účastníci správního řízení. Ředitele škol na to upozornil ještě před zahájením přijímacích zkoušek sám Cermat. Další postup nechal na nich. Některé školy tak zadání dětem předávaly i bez vyžádání, jiné je na možnost vyžádat si zadání testů neupozornily.

„Vůbec jsem nevěděla, že takovou možnost máme. Kdybych to věděla, řekla bych synovi, aby zadání přinesl domů, určitě by mu to pomohlo v přípravě na další kolo,“ říká Alena Zárybná, jejíž syn usiluje o přijetí na dvě z pražských víceletých gymnázií. „Cermat tvrdil, že pokud by oficiální testy zveřejnil před náhradním termínem, mohli by je účastníci dubnových termínů žalovat s tím, že květnoví byli znevýhodnění,“ říká Botlík. „Teď jsou v situaci, kdy si musí zachovat tvář,“ dodává.

Předpokládat, že se zadání testových otázek na veřejnost po jednotlivých termínech nedostane, podle něj není za současné situace možné. Botlík tvrdí, že Cermat zvýhodňuje uchazeče, kteří si nezveřejněná zadání umějí obstarat například díky kontaktům svých rodičů ve školách nebo na internetu.