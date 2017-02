Maturita z matematiky bude povinná i na odborných školách, rozhodla vláda

„Jsem moc ráda, že jsem přesvědčila kolegyně a kolegy,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD.

Naopak Jurečka nebyl s rozhodnutím vlády úplně spokojen a postěžoval si i na svém Twitteru.

Marian Jurečka (Twitter) @MJureka Bohužel dnes vláda rozhodla o jeden hlas o povinné maturitě z matematiky, tento návrh není domyšlen a je špatný. odpovědětretweetoblíbit

Před jednáním vlády premiér Bohuslav Sobotka řekl, že rozsah maturity z matematiky musí vláda zvážit s ohledem na to, kolik hodin matematiky budou moci studenti mít na jednotlivých typech škol. „Nejde jenom o to maturovat z matematiky, ale jde také o to, a to by mělo být hlavním cílem, aby se děti matematiku lépe naučily,“ uvedl premiér.

Vláda o povinné maturitě z matematiky jednala v prosinci. Tehdy pouze schválila, že bude od jara 2021 zavedena na gymnáziích a lyceích. Ministři se neshodli, na kterých odborných školách by se od jara 2022, nebo 2023 mělo z matematiky povinně maturovat.

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD navrhla, aby se to týkalo 104 oborů a všech odborných středních škol s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých oborů. Pokud by bylo zastoupení středoškoláků v jednotlivých oborech stejné jako na jaře 2016, maturovalo by povinně z matematiky po jejím zavedení na odborných školách 91 procent žáků.