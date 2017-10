Babiš chce odvést pozornost, hájil v souboji o lithium premiér Havlíčka

18:46 , aktualizováno 18:46

Sociální demokraté přešli v politické přetahované o lithium do protiútoku. „Nemůžu se zbavit dojmu, že to je to vedené cílem odvést pozornost od jiných problémů Andreje Babiše,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD v Senátu. Poukázal na stíhání šéfa ANO kvůli podezření na podvod při čerpání dotace na Čapí hnízdo. Spor o lithium to má podle Sobotky překrýt.