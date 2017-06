Bývalí policisté a vojáci chtějí do Sněmovny. Jejich mentorem je Zbytek

Štefec chce společně s veterány z řad policistů či vojáků překonat pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. MF DNES zjistila, že novou stranu z pozadí formoval Zdeněk Zbytek, člen Strany práv občanů a jeden ze strůjců cesty Miloše Zemana na Hrad. Zbytek ani lidé z nového hnutí se netají spoluprací, a to přesto, že někdejší velitel tankové divize je členem jiné politické strany.

„My jsme za ním šli, protože ho známe. Respektive moji kolegové ho znali. Jeden z nich mi říkal, ať pana Zbytka zkusím požádat o pomoc, že má rozsáhlé kontakty. Samozřejmě jsme mu nabídli i členství. On ale říkal: Pánové, nezlobte se, já jsem členem SPO,“ popisuje Štefec v tričku s potiskem tanku T-72M4CZ.

Trvá si na tom, že Strana práv občanů pro ně není konkurencí, jsou jinak zaměření, a proto prý nevadí, že jim Zbytek pomáhal. Zbytka, který to v armádě dotáhl na hodnost plukovníka, se Štefec, fanoušek kosmonautiky a hodností podplukovník, nezdráhá označit za „mentora“ nového hnutí. Byť nepřijal jeho stranickou knížku.

„Do politiky mají jít lidé mezi 45 a 55 lety, aby ještě něčeho dosáhli. Hnutí BOS pomáhám a podporuji je. Ale teď chci hlavně udělat všechno pro to, aby byl Miloš Zeman znovu zvolen prezidentem,“ vysvětluje samotný Zbytek, proč nabídku odmítl.

Podpora Zemana? Prý omylem

Právě kolem Zemanovy opětovné kandidatury na Hrad by se cesty Zbytka a nového hnutí mohly protnout. Se Zemanem mají podobný pohled na migraci a bezpečnostní témata. A při prvním představení hnutí taky jeho členové rozdali novinářům brožuru, ve které stálo, že jedním z cílů BOS je podpořit Miloše Zemana. Štefec však tvrdí, že jeho vztah k hlavě státu je neutrální, má výhrady k tomu, že armádě neposkytuje větší podporu. A zmínka o pomoci Zemanovi na Hrad prý vznikla náhodou.

„Návrh brožury nám připravoval grafik spolupracující s dalšími dvěma stranami a použil mustr k programu jedné z nich i pro nás. Ten odstavec tam zůstal omylem a radost jsme z toho neměli,“ říká Štefec. Nepřímo tak naráží na hlavní problém, s kterým se hnutí musí vypořádat, pokud chce překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Tím je velká politická konkurence. Jen s tématem bezpečnosti a migrační krize, které má být vlajkovou lodí hnutí, už voliče oslovuje Tomio Okamura či v ČSSD Milan Chovanec. „Všichni ho používají, protože to téma je populární, přináší hlasy. Ale oni nemají lidi, kteří jsou schopní to řešit, a my jsme ti lidé, kteří jsou schopní to řešit,“ věří si Štefec.

„Jsme analytici, známe bezpečnostní rizika, rozumíme armádě, policii. To nejsem já v jedné osobě jako hydra stohlavá, takto jsme se potkali lidé z různých funkcí od policie, armády, hasičů, Vězeňské služby, od záchranářů. Kandidátky stavíme pro každý kraj. Prostě proto, že nechceme jen nadávat u piva,“ popisuje ambiciózní plány Štefec. Jména lídrů kandidátek zatím prozradit nechce. Ale do 29. června, kdy jeho hnutí pořádá bezpečnostní fórum, prý bude jasno.