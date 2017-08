Zemřel Jaroslav Klemeš, válečný veterán a poslední výsadkář z Británie

Klemeš byl v únoru 1945 vysazen v okupovaném Československu v rámci Operace Platinum - Pewter. V roce 2016 obdržel nejvyšší státní ocenění, Řád Bílého lva. Klemeš byl posledním žijícím výsadkářem vyslaným za války z Velké Británie do Československa.

„Odešel nejen poslední žijící parašutista vysazený v protektorátu, ale i dlouholetý patron armádních výsadkářů,“ uvedl ministr Stropnický. Klemeš podle něj zemřel v pondělí odpoledne.

„Nikdy nebyl nějakým sečtělým intelektuálem, ale odvažným, houževnatým chlapem, který se za nás rval s nackama i komoušema jako lev. Děkuji mu, že vyprávěl svuj příběh i pro Paměť národa,“ řekl k jeho skonu jeden z autorů projektu Mikuláš Kroupa.

Příslušník československého zahraničního odboje za druhé světové války Jaroslav Klemeš se narodil 31. ledna 1922. Bojoval ve Francii a Británii, v únoru 1945 byl vysazen jako radista skupiny Platinum-Pewter. V noci z 16. na 17. února 1945 přistál poblíž Nasavrk na Chrudimsku a z území Protektorátu vysílal zprávy do Anglie. Zapojil se i s vysílačkou Anna do pražského povstání.

Činnost skupiny Platinum byla velice úspěšná. Neztratila ani jednoho muže, ze zajištěných shozů získala asi 14 tun zbraní a výbušnin, udržovala kontakt s postupujícími spojenci a v závěru války prováděla diverzní a přepadové akce.

Také Klemeš se stal terčem komunistické perzekuce po únoru 1948. Propustili ho z armády, v letech 1950-1952 jej věznili, pak ho na rok poslali na nucené práce. Částečné rehabilitace se dočkal v roce 1968, úplné až po listopadu 1989.

„Když přišel Hitler, jediná cesta byla dostat se do zahraničí a bojovat. Když nás zavírali za komunistů, člověk si říkal, proč? Letce a parašutisty brali jako první. Bylo hrozné, co s námi dělali. Že to zase dojde tak daleko, to jsem si nikdy nemyslel. Doufal jsem, že budou pokorní, že se omluví, že se budou stydět. No prostě komunisti,“ vzpomínal před časem Jaroslav Klemeš na léta, kdy někdejší režim hrdiny zavíral do vězení.

Za své zásluhy Klemeš získal Československý válečný kříž a další ocenění. Za komunismu byl perzekuován, v roce 1968 a v roce 1990 rehabilitován. V roce 1997 mu byla udělena Medaile za hrdinství a loni v říjnu obdržel Řád Bílého lva.