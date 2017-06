Sobotka v Japonsku: jednodušší práce pro Čechy i nutnost tlaku na KLDR

Sobotka v Tokiu také podpořil rychlé uzavření dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o strategickém partnerství a dohody o volném obchodu mezi oběma stranami. S japonským premiérem Abem diskutoval také o rozšíření hospodářských vztahů Japonska a České republiky. Podle Sobotky se nyní dojednává mimo jiné memorandum mezi Japonskem a ČR v oblasti obranného průmyslu.



„Premiér Abe podpořil uzavření tohoto memoranda a já si myslím, že tady v Japonsku by mohla být příležitost pro české firmy v oblasti obranného průmyslu z hlediska jejich dodávek do Japonska,“ řekl Sobotka, který nastínil i další oblasti možné spolupráce obou zemí.

„Domnívám se, že tady existuje perspektiva spolupráce v oblasti nových technologií, v oblasti vědy a výzkumu, letectví, energetiky, zdravotnictví nebo třeba v oblasti informačních technologií,“ dodal.

Mladí lidé budou moci vycestovat do Japonska za prací

Česká republika a Japonsko podepsaly dohodu, díky které budou moci mladí lidé během pobytu pracovat, a vydělat si tak na cestu. Poté, co smlouva vstoupí v platnost, dá mladým občanům ve věku od 18 do 30 let v praxi možnost pobývat na území druhého státu a zároveň vykonávat po dobu maximálně jednoho roku práci bez pracovního povolení. Žadatel bude muset mít zajištěnu zpáteční cestu nebo na ni mít dostatek peněz, čistý trestní rejstřík a splnit další povinnosti.

Obdobné dohody, jakou podepsali náměstek českého ministra zahraničí Václav Kolaja a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska v ČR Kaoru Šizamaki, má Česko sjednané také s Kanadou, Novým Zélandem, Jižní Koreou, Izraelem nebo Chile.

Do tlaku na Severní Koreu by se měla zapojit také Čína

Sobotka s Abem se na jednání shodli na tom, že je v rámci mezinárodního společenství nezbytné zesílit tlak na Severní Koreu, aby ustoupila od svých jaderných a raketových testů. Sobotka po jednání s Abem v Tokiu řekl, že do tlaku na KLDR se musí aktivněji zapojit také Čína.



„V každém případě podporujeme snahu mezinárodního společenství snížit napětí v regionu. Je zřejmé, že zkoušky jaderných zbraní, balistických zbraní porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zvyšují napětí,“ prohlásil Sobotka po jednání s japonským premiérem Šinzó Abem.

„Je potřeba pokračovat v tlaku mezinárodního společenství na severokorejský režim, aby přestal s těmito zbrojními iniciativami, které ohrožují region. Jižní Korea, Japonsko a další země se cítí ohroženy těmito aktivitami severokorejského režimu,“ dodal český premiér.

Sobotka přitom zdůraznil roli Číny, která je nejbližším diplomatickým spojencem Severní Koreje a hlavním dodavatelem hospodářské pomoci této chudé zemi. Podle předsedy české vlády je proto důležité, aby Peking byl v otázce KLDR aktivnější.

Sobotka v rozhovoru s českými novináři připomněl, že Česká republika má ohledně Severní Koreje specifickou roli. „Patříme mezi, tuším, sedm zemí EU, které mají v provozu ambasádu v Severní Koreji. Spolupracujeme i s Japonskem z hlediska sdílení našich znalostí severokorejského prostředí a určitě jsme připraveni Japonsku pomoci ohledně řešení situace jeho občanů, pokud se na nás Japonsko obrátí,“ podotkl český premiér.

Sobotka také připomněl, že v Severní Koreji jsou masivně porušována lidská práva, a uvedl, že ČR bude podporovat veškeré aktivity, jež by vedly k nápravě situace.

Sobotka uctí památku obětí druhé světové války

Český premiér se během své cesty sejde rovněž s předsedou dolní komory parlamentu Tadamorim Ošimou či korunním princem Naruhitem. Otevře česko-japonské hospodářské fórum, na tokijské univerzitě Džósai vystoupí s přednáškou na téma budoucnosti Evropy a bude jednat s vedením japonské pivovarnické firmy Asahi Breweries, která letos koupila Plzeňský Prazdroj. Předseda české vlády také zavítá do historického města Kjóto a položí věnec v hirošimském památníku obětem jaderné bomby, kterou bylo na konci druhé světové války město srovnáno se zemí.

Do Japonska přicestoval český premiér v úterý ráno na čtyřdenní pracovní návštěvu. Je to první česká premiérská návštěva v této východoasijské zemi po dvanácti letech, naposledy byl v Japonsku v roce 2005 tehdejší ministerský předseda Jiří Paroubek



Návštěva se koná u příležitosti 60. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Ve vládní delegaci je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a ministr kultury Daniel Herman; podnikatelská delegace je složena ze zástupců firem z oblasti obranného a leteckého průmyslu, zdravotnictví, strojírenství, energetiky nebo informačních a komunikačních technologií a robotiky.